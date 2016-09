Uudised

UUS! Saaremaa mees avastas metsast tõelise harulduse (2)

Teisipäev, 20. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 20. september 2016. Esmakordselt Saaremaal Valjala vallas leitud lilla kukeseen ehk mustuv kukeseen (Craterellus melanoxeros), mis on Eestis II liigi kategooria kaitse all. FOTO: erakogu Hobiseeneline Indrek Nuut avastas Valjala vallas metsas seenel käies üliharuldase seeneliigi.



“See on tõesti väga haruldane seen,” kinnitas 40 aastat seeni pildistanud ja uurinud Vello Liiv, kes ka ise selle seenega esmakordselt kohtus. “Ega ma muidu oleks tunni jooksul 100 km ära sõitnud, et seda haruldust näha,” muigas ta.



Saaremaal ei ole tema sõnul varem selle seeneliigi leide olnud. “Nii et kindlasti on tegemist esmasleiu kui sellisega,” kinnitas Liiv, kes on enda sõnul varem üritanud leida lillat ehk mustuv kukeseent, kuid seni pole see õnnestunud.



Leitud seene puhul on tegemist lilla kukeseene ehk mustuv kukeseenega (Craterellus melanoxeros), mis on Eestis II liigi kategooria kaitse all. 1989. aastal fikseeriti samalaadne leid Pärnu maakonnas Koonga vallas, kuid leiu kohta puudub tõendmaterjal. “Saaremaa on nüüd ainus, kus on olemas ka tõendmaterjal, nii et oleme võidumehed,” rõõmustas Liiv.



Lilla kukeseen, mis on ka söödav, kasvab lehtpuumetsades ning on pöögi ja tamme sümbiont. “Aga kuna meil pööki ei ole, siis kasvab ta meil koos tammega,” rääkis Vello Liiv. Ta lisas, et Lääne-Euroopas on lilla kukeseen suhteliselt sage, ja seda just tänu pöögimetsadele.



Kolm päeva tagasi leidis mükoloog ise haruldase seene – ebemelise murumuna (lycoperdon mammiforme). Mõned päevad varem leidis ebemelise murumuna ka tuntud botaanik Mari Reitalu.



Avastas puhtjuhuslikult



“Ju siis on haruldaste seente jaoks loodusaasta. Murumuna on valge, pealt on nii nagu kärbseseen, täpikestega, ilusa kraega peale kõige muu, mis tavaliselt. See on väga haruldane seen ka Mandri-Eestis,” rääkis Vello Liiv.



Küsimusele, kui palju antakse talle teada huvitavatest leidudest, vastas Liiv, et inimeste teadlikkus ei ole väga suur ja enamasti küsitakse suhteliselt tavaliste seente kohta, kuid need, kes on seentega kursis, saavad ise ka määramisega hakkama,” tähendas ta.



Indrek Nuut avastas lilla kukeseene puhtjuhuslikult seenemetsa radadel käies.



Üritas liiki määrata



“Eks ma alguses kahtlesin ka, kas tegemist on selle liigiga või mitte,” ütles politseinikuna töötav Nuut, kes alguses määras ise liigi seeneraamatu abil, kuid et kinnitust saada, pöördus ta asjatundjate poole.



Nuut saatis pildi edasi tuvastamiseks keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialistile Tõnu Talvile, kes omakorda edastas selle seeneteadlasele Vello Liivile.



Liiv sõitis pilti nähes seente kasvukohale ning esmaspäeva õhtupoolikul leidsid mehed seened taas üles. “See on tõesti väga haruldane seen,” kinnitas 40 aastat seeni pildistanud ja uurinud Vello Liiv, kes ka ise selle seenega esmakordselt kohtus. “Ega ma muidu oleks tunni jooksul 100 km ära sõitnud, et seda haruldust näha,” muigas ta.Saaremaal ei ole tema sõnul varem selle seeneliigi leide olnud. “Nii et kindlasti on tegemist esmasleiu kui sellisega,” kinnitas Liiv, kes on enda sõnul varem üritanud leida lillat ehk mustuv kukeseent, kuid seni pole see õnnestunud.Leitud seene puhul on tegemist lilla kukeseene ehk mustuv kukeseenega (Craterellus melanoxeros), mis on Eestis II liigi kategooria kaitse all. 1989. aastal fikseeriti samalaadne leid Pärnu maakonnas Koonga vallas, kuid leiu kohta puudub tõendmaterjal. “Saaremaa on nüüd ainus, kus on olemas ka tõendmaterjal, nii et oleme võidumehed,” rõõmustas Liiv.Lilla kukeseen, mis on ka söödav, kasvab lehtpuumetsades ning on pöögi ja tamme sümbiont. “Aga kuna meil pööki ei ole, siis kasvab ta meil koos tammega,” rääkis Vello Liiv. Ta lisas, et Lääne-Euroopas on lilla kukeseen suhteliselt sage, ja seda just tänu pöögimetsadele.Kolm päeva tagasi leidis mükoloog ise haruldase seene – ebemelise murumuna (lycoperdon mammiforme). Mõned päevad varem leidis ebemelise murumuna ka tuntud botaanik Mari Reitalu.“Ju siis on haruldaste seente jaoks loodusaasta. Murumuna on valge, pealt on nii nagu kärbseseen, täpikestega, ilusa kraega peale kõige muu, mis tavaliselt. See on väga haruldane seen ka Mandri-Eestis,” rääkis Vello Liiv.Küsimusele, kui palju antakse talle teada huvitavatest leidudest, vastas Liiv, et inimeste teadlikkus ei ole väga suur ja enamasti küsitakse suhteliselt tavaliste seente kohta, kuid need, kes on seentega kursis, saavad ise ka määramisega hakkama,” tähendas ta.Indrek Nuut avastas lilla kukeseene puhtjuhuslikult seenemetsa radadel käies.“Eks ma alguses kahtlesin ka, kas tegemist on selle liigiga või mitte,” ütles politseinikuna töötav Nuut, kes alguses määras ise liigi seeneraamatu abil, kuid et kinnitust saada, pöördus ta asjatundjate poole.Nuut saatis pildi edasi tuvastamiseks keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialistile Tõnu Talvile, kes omakorda edastas selle seeneteadlasele Vello Liivile.Liiv sõitis pilti nähes seente kasvukohale ning esmaspäeva õhtupoolikul leidsid mehed seened taas üles.

Veel artikleid samast teemast »