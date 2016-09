Uudised

Veinis olgu iseloomu ja särtsu

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 21. september 2016. Žürii liikmed eesotsas Aivar Viidikuga suhtusid neile pandud vastutusrikkasse ülesandesse täie tõsidusega. FOTO: Valmar Voolaid Kui kodu- ja käsitööõllede riiulid jaekaubanduses üha täienevad, siis veinivalmistajad saavad tagasisidet vaid naabrinaiselt ja konkursilt. Seda ka vaid juhul, kui on söakust osaleda.



Möödunud nädala toidufestivali raames suunas Meie Maa fookuse just neile. Teist aastat korraldatud konkursil “Kena vein 2016“ hindas žürii, kuhu kuulus auväärseid asjatundjaid, veinivalmistajate tööd, vaeva ja teostatud ideede tulemusi.



Sel aastal toodi konkursile kuus veini vähem kui mullu ehk 38, nende hulgas oli valgeid, roosasid ja oranže kuni tumepunaseni välja. Pimedegusteerimine toimus tänavu La Perla hooviterrassil ning nagu ikka, olid kõik pudelid mässitud fooliumisse. Degusteerimislauale asetati need juhuslikus järjekorras, alustati heledatest ning lõpetati tumepunastega.



Kohe leppisid žüriiliikmed kokku, et sel aastal vormi ehk disaini ei hinnata, vaid keskendutakse üksnes sisule ning selle omadustele. Hinnati aroomi, värvust ja maitset ning iga joogi puhul püüti ära arvata ka lähteaine. Kuigi žürii hinnangul võiks see olla kas aroomi või maitse järgi ära tuntav, oli nii mõnegi puhul seda raske mõistatada, mõnel korral viis joogi aroom lausa eksiteele. Kui mullu oli tooraine valik leedrist banaanini, siis tänavused konkursiveinid olid kääritatud peamiselt kohalikest aia- ja metsasaadustest.



Veinid tekitasid emotsioone



Hindamisskaala oli ühest viieni ning päris null anti vaid rikkis veinidele. Neid ei olnud õnneks ülemäära palju.



Kolme tunni jooksul analüüsiti kõiki veine vaikselt ja mõtiskledes, siiski kuuldus ka emotsioone ja üllatushüüdeid nii negatiivset kui ka positiivset hinnangut andes: kurat, rohkem värki ja vähem vett, oot-oot, suhkruga tuleb ettevaatlikumalt ümber käia, ja mis see siis on – hapukurgitootja otsustas veini tegema hakata!, nii-nii, see on nüüd küll jõuline ja sisukas, hoppaa: keemiline, atsetoonilõhnaline – see on ju crappa!, tugevalt mõru keha, lahja ja magus, tühi ja vesine vein, siin on hape üle võlli, selles on tõesti midagi pekki läinud: üleliia suhkrut, hape puudub, maitse kui Kosmose marmelaadil, siin jälle kõik maitsed justkui olemas, aga veini pole, ohsaa, see on juurviljavein! sellel ilus värvus, aga maitse pläust, aga too hägune ja oksüdeerunud, vana rabarber, tõrvalõhnaline aroom, vesine, liiga magus… Kõige sagedamini kostis: liiga hapu, liiga vesine, liiga magus! Võitjaveini aga tundsid kõik žüriiliikmed peaaegu üksmeelselt kohe ära.



Hea ja meeldiva veini, olgu see siis kuiv või magus, tootmine nõuab teadmisi, aega ja kannatust. Loomulikult on eelduseks tooraine ning paha ei tee ka leidlikkus ja fantaasia. Arensburgi veiniklubi president Märt Käesel võttis tänavu žürii tööst osa juba teist aastat, see andis talle võimaluse konkursiveinide kvaliteeti ja iseloomu möödunud aastal osalenutega võrrelda.



“Sel aastal said liiga paljud veinid hinde üks kuni kaks,” sõnas Käesel. “Inimesed olid küll palju vaeva näinud, aga midagi oli totaalselt viltu läinud. Või oli vaeva liialt vähe nähtud. Keskmise hinnangu, kolm kuni kolm-pool pügalat saanud veinide hulk oli suurem kui eelmisel aastal,” ütles Käesel. “Inimesed olid küll vaeva näinud, aga mingil hetkel oli tulemus ära rikutud.“



Tipus oli eredat sära



Käeseli sõnul oli mitmes joogis kuiva veini potentsiaal olemas, paraku oli rohke suhkru kasutamine lõpptulemuse ära rikkunud. Jäi mulje, et veinivalmistajal oli soov naabrinaisele meelepärane olla.



Tipptase oli sel aastal särav ja silmapaistev, ent tipu nimistu oli möödunud aastaga võrreldes lühem.



“Esikümne veinid olid aga kõvast puust ja võit oli väga õiglane,” tõi Käesel esile positiivse aspekti. “Tõsiselt oli vaeva nähtud ja üllatus-üllatus – tegemist oli meie veiniklubi liikme Raul Schiffiga. Kuigi tema kolm veini jõudsid degusteerimislauale erinevatel aegadel, oli neis midagi ühist ning selle taga nägi žürii kohe ühe käekirjaga tootja ära.”



Sellest, et esikümnest kaheksas veinis oli õun, tasub teha kaugemaleulatuva järelduse: hoia tooraine klassikaline ning fantaasia jäta katsetamiseks.

“Tore, et rabarberiveine oli päris mitu ja need olid üllatavalt head,” rõõmustas Käesel. “Rabarber on keeruline kraam, seda on raske taltsutada ja selgeks saada.”



Käesel esindas žürii hinnangut ning nimetas selle aasta läbivaks noodiks suhkru ülemäärase ja oskamatu kasutamise.



