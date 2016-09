Uudised

UUS! Kuressaares avatakse viinapood

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 20. september 2016. 1. septembril suletud Liviko kaupluse ruumid enam kauaks tühjaks ei jää - juba oktoobrist avab seal alkoholipoe STÜ. Fotomontaaž: Imbi Võrel Täna sõlmitakse leping AS-i Kuressaare Sanatoorium ja Saaremaa Tarbijate Ühistu (STÜ) vahel, mille kohaselt Meri hotellis Liviko poe alt vabanenud ruumid saab enda käsutusse STÜ.



“Saaremaa ettevõtted peavadki koostööd tegema,” nimetas AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees Toivo Ast.



Nii avabki STÜ 1. oktoobril neis ruumes alkoholipoe. “Meil käib STÜ-ga koostöö kogu aeg, ostame sealt toiduaineid, nüüd on koostöösse lihtsalt üks lisapunkt juurde tulnud. Oleme rahul, sest iga tühjalt seisev ruum on kulu,” lisas Ast.



Koostöö Livikoga kestis ligi kümme aastat, aga väidetavalt ei tahtnud Liviko iseendale enam konkurentsi pakkuda, sest teistes suuremates poodides on Liviko toodang müügil.



Ast eitas, et nemad oleksid survestanud Livikot lahkuma. “Saaremaa pood oli Livikol ainuke väljaspool Tallinna asunud kauplus ja Liviko on ikkagi tootja, mitte poepidaja,” täpsustas ta.



Septembri alguses ütles Ast Meie Maale, et neisse ruumidesse võiks tulla midagi sellist, mis nende teenust toetab ja et sanatooriumil on ka mõned mõtted, aga oodatakse teiste pakkumised enne ära.



"Olgem ausad, ega suveniiripoodi oleks olnud mõtet avada, neid on terve Saaremaa täis. Sellega end siin üleval ei pea. Livikol oli piisav käive ja loodame, et nüüd läheb ka kõik nii nagu plaanitud," usub Ast.

