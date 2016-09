Uudised

Selgusid parimad orienteerujad

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 20. september 2016. Aivar Kallase sõnul oli ürituse ilm lausa tellitud. Laupäeval toimus Karujärvel ratsa- ja rattaorienteerumine, kus osales 29 ratsanikku 14 võistkonnas ja 10 ratturit. Hobustega võistlejatel oli vaba rada ning ratturitel suundorienteerumine.



Ratsaorienteerumise võitsid maksimumi ehk 48 punktiga Tiina Vester hobusel Taat ning Ulvi Hallik ja Roonja. Teise koha saavutasid 42 punktiga Jaagup Kallas hobusel Bandiit ja Neleriin Viljus Rolettega, kolmanda Sandra Stahhiv ja Amurada ning Johanna Sepp ja Faku 39 punktiga. Ka neljandatel oli 39 punkti, aga Stahhiv ja Sepp olid neli sekundit kiiremad.



Ühe korraldaja ning võistleja Aivar Kallase sõnul on aastate lõikes olnud võistlejate arv 18 aasta jooksul suhteliselt stabiilne. Sel korral oli kohal ka üks kolmeliikmeline võistkond mandrilt. Kuigi Kallas ei pea tähtsaimaks osalejate arvu, siis tõi ta välja, et sel aastal langes orienteerumise päev kokku mitme teise võistlusega. “Näiteks Ingrid Randlaht, kes pidas saarlastele kevadel orienteerumise loengu, ei saanud kahjuks teisel võistlusel osalemise tõttu tulla,“ tõdes ta.



Karujärve kant on tema meelest sobiv koht orienteerumiseks. “Ala on kõik riigimets, mistõttu ei ole vaja maaomanikega puid ja maid jagada. Samuti pole seal enam vanu aedu vahel, kuid mõningad ohtlikumad kohad siiski veel on,“ selgitas Kallas.



Ilmaga mitte lihtsalt ei vedanud, vaid see oli tellitud. “Me saime 16 aastat tagasi sellise sahmaka vihma, et nüüd oleme asjad ära klappinud ja meil on palju toetajaid, ilmataat on üks nendest,“ lisas Kallas muhedalt.



Ratsutajate võitjapaari üks liige Tiina Vester ütles, et kaart oli võrreldes eelmise aastaga enam-vähem sama raske. “Kaart oli põnev ja huvipakkuv ning paraja raskusega.“



Vester tõdes, et tegelikult oleks pidanud rohkem harjutama, kuid väikese lapse kõrvalt väga ei jõudnud. Ulvi Halliku ratsu Roonja on tema sõnul ka piisavas vanuses ja võhma tal jätkus. “Käisime koos harjutamas, nii palju kui oli võimalik,“ lisas ta.



Hobused pidasid mõlemal kenasti vastu. “Mul Taat lõpus pani galoppi edasi ja polnud tal häda midagi,“ ütles Vester, lisades, et piitsa ta kaasas ei kanna.

“See kant pole talle võõras, aga ikka juhtub, et mingis kohas tuleb viperus sisse. Iga kord panen mingis kohas valesti – see pole niisama, et tuttava koha käid lihtsal läbi, peab ikka süvenema.“



