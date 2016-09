Uudised

Teadlased: oleme väinatammi avades ühel nõul – neid ei ole vaja

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. september 2016. Heiki Hanso on nördinud. 9. septembril toimus keskkonnaministeeriumis ümarlaud, kus teadlased jõudsid ühisele seisukohale Väikese väina tammi avade osas – neid ei ole vaja.



Erialaspetsialistid kutsus kokku keskkonnaminister Marko Pomerants. Ta soovis arvamust, kas väinatammi avade tegemine parandaks elukeskkonda Väikeses väinas.



Teadlaste ühene vastus oli, et avasid pole vaja, sest need ei muuda midagi silmanähtavalt paremaks.



Aastate jooksul väinas tehtud mõõtmised näitavad hoopis olukorra paranemist ja teadlaste avamuse kohaselt ei peaks vahele sekkuma.



Vee läbivool madalas vees on väike



Postimees kirjutas, et merevee tase on väinas langenud ja pilliroostumist on samuti palju, kuid need muutused oleks tulnud ka ilma tammita, sest maakoor kerkib igal pool Põhja-Eestis ja saartel ning madala veega väina kinnikasvamine on pikas perspektiivis vältimatu protsess. Umbes meetri sügavuses vees istuvasse väinatammi kahe mitmekümne meetri laiuse ava tegemisel poleks mingit efekti peale selle, et projektile kuluks kümmekond miljonit eurot. Nii madalas vees on läbivool minimaalne ja mõjutaks ilmselt vaid mõnesaja meetri suurust ala.



Teadlaste sõnul pääseks liikuma vaid mõni paat. Kalavarud pidid olema vähenenud igal pool Läänemeres.



Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi juhtivteaduri Georg Martini sõnul näitasid juba 1995. aasta uuringud, et avad ei paranda Väikese väina olukorda märkimisväärselt.



“Nii et merekeskkonnale ei kujuta väinatamm vähimatki probleemi,“ sõnas Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere Postimehele. Martin usub, et väina avadega võib kaasneda hoopis reaalne kahju.



Heiki Hanso on nördinud



Väinatammi avade initsiatiivgrupi vedaja Heiki Hanso on nördinud, et ei initsiatiivgrupi liikmeid ega ka kohalike omavalitsuste esindajaid pole sellise koosoleku toimumisest teavitatud ega osalema palutud.



Keskkonnaminister Marko Pomerants kirjutas oma Facebooki lehel, et põhjus on väga lihtne.



“Palusin Eesti Teaduste Akadeemia presidendil Tarmo Soomerel kokku panna mereteadlaste tiimi, kes asjast võiksid arusaama omada. Ma ei taha öelda sellega, et neid inimesi rohkem poleks, aga fakt on see, et hr Hanso pole mereteadlane,“ tõdes Pomerants.



Hanso sõnul ei tule keskkonnaministeeriumi kodulehelt ka põhjalikuma otsimise käigus välja koosoleku protokolli ega ka teadusuuringuid, mille põhjal kohalviibijad on oma seisukohad kujundasid.



