Saare kodutütred võitsid Nõmme Välgu

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. september 2016. Saaremaa kodutütred Emilia Rozenkron (paremal) ja Brita Laht võitsid Nõmme Välgu patrullvõistluse noorte arvestuses. FOTO: Nõmme malevkond Nõmme malevkond korraldas 17.-18. septembril lahingpaaridele mõeldud patrullvõistluse Nõmme Välk, millel osalesid Kaitseliidu, kaitseväe, Naiskodukaitse ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide võistkonnad.



Saaremaa kodutütred Emilia Rozenkron ja Brita Laht võitsid Nõmme Välgu patrullvõistluse noorte arvestuses. Noorte juhendaja on Elve Rozenkron.



Võistluse trass algas ja lõppes Tallinnas Nõmmel malevkonna kodu juures. Trassi pikkus oli noorteorganisatsioonidel 15–20 kilomeetrit, mille jooksul pandi võistlejad proovile nii orienteerumises, sõdurioskustes, vastupidavuses, laskmises, esmaabis, nutikuses kui üldistes teadmistes.



Tasavägisel võistlusel said teise ja kolmanda koha kohalikud Nõmme kodutütred ja kodutütarde ning noorkotkaste segavõistkond. Võistlust korraldati juba viiendat korda ning selle eesmärk on lisaks võistlejate oskuste proovilepanemisele neile ka üht-teist uut õpetada.



Nõmme malevkonna teavitusjao pealiku Ott Heinapuu sõnul sidus ülesandeid kokku ühtne legend, mis hõlmas kübersõda ja vastase side katkestamist.



Ühes kontrollpunktis liikusid võistlejad lahingpaarilist airsoft-relvaga julgestades ja sellega raja ääres sihtmärkide pihta tuld andes varje poole, kus tuli vabastada pantvang.



Lisaks pantvangi päästmisele tuli talle osutada esmaabi. Legendi kohaselt nägid võistlejad seejärel lahtist haava, millest ulatusid välja luuotsad. Võistlejad reageerisid sellele verejooksu peatamisega rõhksideme abil.



