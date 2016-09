Uudised

Muhulased saavad kiirema interneti

Teisipäev, 20. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 20. september 2016. Majandusminister Kristen Michal allkirjastas käskkirja, millega kinnitas uue lairiba baasvõrkude investeeringute kava. Käskkirja alusel rajatakse täiendavad ligi 948 km kiire interneti tagamiseks vajalikku baasvõrku maksumusega 12,7 miljonit eurot.



“Tänaseks on rajatud juba ligi 4400 km kiire interneti baasvõrku. Baasvõrk loob eelduse valguskaabli toomiseks kodudesse, kuid ka mobiilse interneti pakkumiseks ning 5G tulekul on baasvõrk samuti asendamatu. Antud voorus saavad baasvõrguga paremini kaetud Hiiumaa, Muhu saar, Peipsi läänekallas ja Läänemaa,” sõnas minister Michal.



Tegu on baasvõrguga ehk selle võrguga, mis ühendab näiteks mobiilimaste ja telekomi ettevõtete erinevaid sõlmpunkte. Lõpptarbijani jõuab internet telekomi ettevõtte kaudu.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Mihkel Loide kinnitas, et baasvõrgu suurem läbilaskevõime võimaldab pakkuda kiiremat ühendust suuremale hulgale klientidele, seega on ka Muhu elanikel õige pea võimalus endale meelepäraselt internetiühenduse pakkujalt kiirem ja stabiilsem internet hankida. Seda juhul, kui selleks varem baasvõrgu väiksema läbilaskevõime tõttu võimalus puudus.



Täpsemalt rajatakse järgmises etapis baasvõrku Mustvee-Kallaste-Võnnu-Tartu Anne, Risti-Turba-Kernu, Prillimäe-Juuru-Hageri, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku, Ridase-Pivarootsi-Virtsu-Muhu, Sadala-Torma-Palamuse-Vara-Tartu Raadimõisa ja Tuksi-Noarootsi-Vormsi-Linnamäe, Taebla-Palivere asumite vahet. Lisaks ka tervikuna Hiiumaale.



Eesti lairiba baasvõrgu ehk EstWini projekti eesmärk on, et 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest oleks baasvõrgule lähemal kui 1,5 km. Kokku on kavas ehitada ca 6600 km kogu riiki katvat baasvõrku. Valmis on ca 4400 km baasvõrku.



Raha kahe SF-i perioodi peale kokku kulub ca 81 miljonit eurot. See jaguneb: 68 miljonit riigi raha SF-ist, lisaks operaatorite omaosalus 12 miljonit eurot. Baasvõrgu terviklik valmimine on plaanitud 2018. aasta lõpuks. “Tänaseks on rajatud juba ligi 4400 km kiire interneti baasvõrku. Baasvõrk loob eelduse valguskaabli toomiseks kodudesse, kuid ka mobiilse interneti pakkumiseks ning 5G tulekul on baasvõrk samuti asendamatu. Antud voorus saavad baasvõrguga paremini kaetud Hiiumaa, Muhu saar, Peipsi läänekallas ja Läänemaa,” sõnas minister Michal.Tegu on baasvõrguga ehk selle võrguga, mis ühendab näiteks mobiilimaste ja telekomi ettevõtete erinevaid sõlmpunkte. Lõpptarbijani jõuab internet telekomi ettevõtte kaudu.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Mihkel Loide kinnitas, et baasvõrgu suurem läbilaskevõime võimaldab pakkuda kiiremat ühendust suuremale hulgale klientidele, seega on ka Muhu elanikel õige pea võimalus endale meelepäraselt internetiühenduse pakkujalt kiirem ja stabiilsem internet hankida. Seda juhul, kui selleks varem baasvõrgu väiksema läbilaskevõime tõttu võimalus puudus.Täpsemalt rajatakse järgmises etapis baasvõrku Mustvee-Kallaste-Võnnu-Tartu Anne, Risti-Turba-Kernu, Prillimäe-Juuru-Hageri, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku, Ridase-Pivarootsi-Virtsu-Muhu, Sadala-Torma-Palamuse-Vara-Tartu Raadimõisa ja Tuksi-Noarootsi-Vormsi-Linnamäe, Taebla-Palivere asumite vahet. Lisaks ka tervikuna Hiiumaale.Eesti lairiba baasvõrgu ehk EstWini projekti eesmärk on, et 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest oleks baasvõrgule lähemal kui 1,5 km. Kokku on kavas ehitada ca 6600 km kogu riiki katvat baasvõrku. Valmis on ca 4400 km baasvõrku.Raha kahe SF-i perioodi peale kokku kulub ca 81 miljonit eurot. See jaguneb: 68 miljonit riigi raha SF-ist, lisaks operaatorite omaosalus 12 miljonit eurot. Baasvõrgu terviklik valmimine on plaanitud 2018. aasta lõpuks.

Veel artikleid samast teemast »