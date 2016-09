Mis juhtus?

Uudised

Teisipäev, 20. september 2016.



Pihtlas põles hakkepuidumasin



16. septembril kell 18.24 teatati häirekeskusele puiduhakkuri põlengust Pihtla vallas Ennu külas. Teataja sõnul põles hakkepuidumasin. Päästjate saabudes põles masin lausleegiga. Päästjad alustasid kustutustöödega, põleng lokaliseeriti kell 18.51. Masinast eemaldati ka hakkepuit, et saaks ligi tulekolletele.



Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse puiduhakkuri mootorist. Põles ka umbes 10 ruutmeetrit raiesmikku.





17. septembril käisid Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad Salme vallas Järve küla metsas, kus seenelised olid leidnud kolm Vene päritolu suurtükimürsku. Leiud olid transporditavad ja need hävitati hävituskohas.

