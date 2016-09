Uudised

Mägrad rüüstavad koduõuesid

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 20. september 2016. Mäkrade pahandustöö Kotlandi külas. FOTO: Lelet Tamm Lääne-Saare vallas Kotlandi külas elav Lelet Tamm on kimpus koduaeda siginenud mägraaukudega. Kuuldavasti olevat sama probleem ka naaberkülades.



“Sigade songermaa on mu õu praegu,” ohkas Lelet Tamm oma koduaeda kirjeldades Meie Maale. Ühel õhtul tampinud ta augud kõik kinni, järgmisel hommikul aga olnud pilt veel hullem ja veel suuremad augud maa sees.



“Ma esialgu arvasin, et kesikud on käinud, aga mees ütles, et ikka mäkrade töö,” kõneles naine, kinnitades, et nii see tõepoolest on. Mägrad, kes tema õues pahandust tegemas käivad, elavad naabrite sauna all ning varem ei ole nad tema koduõues nii laastavat hävitustööd teinud.



Augud on Tamme sõnul nii suured, et kui käsi sisse panna, siis läheb see sisse üle küünarnuki. “Ma olen sea tehtud auke ka kunagi lappinud, aga ma ei tea, minu arvates on mäger vaat et hullem veel kui siga,” pahandas naine, kellel hing mäkrade uuristustööst tõsiselt täis.



Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et mäger otsib oma terava haistmise ja kaevamiseks kohanenud käppade abil niiviisi endale toitu, milleks rohukamara all on ilmselt vihmaussid, putukate vastsed ja muu söögiks sobiv. Eriti järjekindlad on mägrad õunapuuaias allakukkunud õunte järel käimas.



“Mäger on kõigesööja, nagu inimene,” rääkis Tõnu Talvi, lisades, et kui selline naaber ei sobi, tuleb talle märku anda, kes sellel alal peremees on.



Talvi sõnul sobib näiteks otsene ja tõsine hirmutamine õhtul pärast hämardumist, kui loomad end toitumisringile seavad. "Veel tugevamaks signaaliks on õue ajutine ümbritsemine madala elektrikarjusega," soovitas Talvi, lisades, et loodetavalt saab nii maad ja piirid jaotatud ning jahimeeste poole ei ole tarvidust pöörduda.

