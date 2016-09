Uudised

UUS! Patiseis Leisi volikogus jätkus

Esmaspäev, 19. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 19. september 2016. Tõnu Erin. Leisi vallavolikogu püüd valida Aile Nau asemele uus aseesimees jooksis liiva, kuna kumbki kahest kandidaadist ei saanud vajalikku häälteenamust.



Haigestunud Andrus Kandimaa puudumise tõttu oli tänasel istungil kohal 12 volinikku 13-st. Esimene hääletus Tõnu Erini ja Margus Pajuste vahel andis tulemuseks 6:5, sest üks sedel oli rikutud.



Kuna valituks saamiseks oli tarvis seitset häält, tehti kordushääletamine samade kandidaatide vahel. Siis jäi tulemuseks 6:6 ehk aseesimehe valimine lükkus edasi järgmisele volikogu istungile. Volikogu töös osales ka maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo, kes rääkis ühinemislepingust. Kõne alla tuli valik, kas moodustada Leisis osavallakogu, kogukonnakogu või mitte midagi.



Abivallavanem Enno Reis leidis, et kuigi osavalla kogul on selle piirkonna küsimustes kaasarääkimise õigus, ei ole see suurele ühendvalla volikogule siduv. Samas kui suur volikogu pidevalt eirab osavallakogu seisukohti, siis ilmselt järgmistel valimistel ei ole neil volinikel enam väljavaadet sinna saada.



“Kahtlemata peaks see õigus piirkonna esinduskogul olema, olenemata sellest, millistel alustel see moodustatakse,“ lisas Reis, viidates kogukonnakogu või osavallakogu valikutele.



Samuti luges Reis üles teemad, kus osavallakogul on õigus oma arvamust avaldada ja ilma milleta suure valla volikogu ei saa otsuseid teha: üldplaneering, arengukavad, piirkondlikud teedeinvesteeringu kavad, ja neid oli tema sõnul eelnõus veel üks jagu mainitud. “Ma arvan, et Leisi piirkonna esindajatel peaks olema õigus kaasa rääkida piirkonda puudutavates küsimustes.“



Seejärel küsiti ka vallavanema arvamust, mispeale Ludvik Mõtlep ütles, et praegu ei ole vallas silma torganud nähtavaid piirkondlikke kogusid või huvigruppe, kes tahaks väiksemaid valla piirkondi tekitada.



“Niikaua, kui neid ei ole välja arenenud, näen, et oleks vajalik moodustada osavalla kogu, et suudaksime terve endise Leisi valla territooriumil kaasa rääkida Reisi mainitud punktides,“ pakkus Mõtlep.



“See oleks organ, mis on praegu võimalik ja reaalne moodustada. Kui elu teeb aja jooksul korrektuure ja valla piirkonnad lähevad eri suundades, siis ei ole küsimus see ka ringi muuta.“ Kümne poolthäälega otsustasid volinikud osavallakogu moodustamise kasuks. Haigestunud Andrus Kandimaa puudumise tõttu oli tänasel istungil kohal 12 volinikku 13-st. Esimene hääletus Tõnu Erini ja Margus Pajuste vahel andis tulemuseks 6:5, sest üks sedel oli rikutud.Kuna valituks saamiseks oli tarvis seitset häält, tehti kordushääletamine samade kandidaatide vahel. Siis jäi tulemuseks 6:6 ehk aseesimehe valimine lükkus edasi järgmisele volikogu istungile. Volikogu töös osales ka maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo, kes rääkis ühinemislepingust. Kõne alla tuli valik, kas moodustada Leisis osavallakogu, kogukonnakogu või mitte midagi.Abivallavanem Enno Reis leidis, et kuigi osavalla kogul on selle piirkonna küsimustes kaasarääkimise õigus, ei ole see suurele ühendvalla volikogule siduv. Samas kui suur volikogu pidevalt eirab osavallakogu seisukohti, siis ilmselt järgmistel valimistel ei ole neil volinikel enam väljavaadet sinna saada.“Kahtlemata peaks see õigus piirkonna esinduskogul olema, olenemata sellest, millistel alustel see moodustatakse,“ lisas Reis, viidates kogukonnakogu või osavallakogu valikutele.Samuti luges Reis üles teemad, kus osavallakogul on õigus oma arvamust avaldada ja ilma milleta suure valla volikogu ei saa otsuseid teha: üldplaneering, arengukavad, piirkondlikud teedeinvesteeringu kavad, ja neid oli tema sõnul eelnõus veel üks jagu mainitud. “Ma arvan, et Leisi piirkonna esindajatel peaks olema õigus kaasa rääkida piirkonda puudutavates küsimustes.“Seejärel küsiti ka vallavanema arvamust, mispeale Ludvik Mõtlep ütles, et praegu ei ole vallas silma torganud nähtavaid piirkondlikke kogusid või huvigruppe, kes tahaks väiksemaid valla piirkondi tekitada.“Niikaua, kui neid ei ole välja arenenud, näen, et oleks vajalik moodustada osavalla kogu, et suudaksime terve endise Leisi valla territooriumil kaasa rääkida Reisi mainitud punktides,“ pakkus Mõtlep.“See oleks organ, mis on praegu võimalik ja reaalne moodustada. Kui elu teeb aja jooksul korrektuure ja valla piirkonnad lähevad eri suundades, siis ei ole küsimus see ka ringi muuta.“ Kümne poolthäälega otsustasid volinikud osavallakogu moodustamise kasuks.

Veel artikleid samast teemast »