Uudised

UUS! Leisi keskkooli tulevik jäi esialgu lahtiseks

Esmaspäev, 19. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 19. september 2016. Leisi kooli direktor Riina Piterskihh soovib gümnaasiumiosa säilimist juhul, kui seal on piisavalt õpilasi. FOTO: Valmar VOolaid Leisi vallavolikogu tänases päevakorras olema pidanud arutelu Leisi keskkooli põhikooliks reorganiseerimise teemal lükkus keskkooli ärakaotamise ettepaneku autori, volikogu esimehe Andrus Kandimaa ootamatu haigestumise tõttu edasi.



Käesoleval õppeaastal avati Leisi keskkoolis 10. klass nelja õpilasega, 11. klassis õpib kuus ja 12. klassis samuti kuus õpilast.



Tuginedes rahvastikuregistri andmetele ja demograafilistele prognoosidele, riiklikule hariduspoliitikale ning aastate jooksul Leisi õpilaste teiste koolide eelistusele väheneb jätkuvalt õpilaste arv Leisi keskkooli gümnaasiumiosas, seisab gümnaasiumiosa likvideerimise eelnõus.



Raha napib



Lähtudes asjaolust, et põhi- ja gümnaasiumiharidus on erinevad haridusastmed, mille eesmärgid, funktsionaalsus ja rahastamine on õiguslikult eraldatud, muutus alates 2013. aastast ka riigipoolne hariduse rahastamise mudel, mille käigus põhikooli- ja gümnaasiumihariduse riiklik finantseerimine eraldati.



Pikaajalises perspektiivis läheb järjest keerulisemaks leida nii väikese gümnaasiumiosa jaoks vajalikke rahalisi vahendeid, on eelnõus veel kirjas.

Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters nentis, et kui õpilasi pole, on gümnaasiumiosa väga raske pidada. Samas tõdes Peeters, et praegu oleks põhikooli lõpuklassidest järelkasvu justkui peale tulemas – 8. klassis õpib 14 ja 9. klassis 16 õpilast.



“Seal on mõtteainet nii koolile kui omavalitsusele – miks lapsed pärast põhikooli lõpetamist Leisist ära lähevad?” küsis Peeters.



Õpilasi vähe



“Väga kahju, kui gümnaasiumiosa välja sureb, aga paraku ta selles suunas praegu liigub. Kui korra on renomee käest ära lastud, on seda äärmiselt raske taastada, see võtab aastaid,” lisas Peeters ja tõi näite, et kui sel kevadel lõpetas Leisis põhikooli 14 õpilast, siis vaid neli neist jätkas gümnaasiumiõpinguid Leisis.

“Mul on tunne, et midagi on seal sellist, mis ei ärata paraku kooli vastu usaldust,” lisas ta.



Leisi keskkooli direktor Riina Piterskihh ütles pärast ametisse asumist möödunud kooliaasta algul, et gümnaasiumiosa ärakaotamine tuleb paratamatult taas päevakorda.



“Soovime kõik, et see kool, kuhu laps tuleb, oleks turvaline ja et laps selles keskkonnas areneks ning tajuks õpiprotsessiga kaasas käivat avastamisrõõmu,” lausus Piterskihh, lisades, et senimaani, kuni lapsevanemad leiavad, et keskkooliosa seda kõike pakkuda suudab, on kõik hästi.



“Paratamatult tahavad paljud vanemad viia oma lapse suurde kooli, kus on suured võimalused,” jäi Piterskihh samas mõtlikuks.





Keskkooli sulgemise ajakava

2017/18. õppeaastal ei toimu koolis õppetööd 10. ja 11. klassides.

2016/17. õppeaastal kooli 10. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse jätkata õpinguid 2017/18. õppeaastast Saare maakonna mõne teise gümnaasiumi 11. klassis, kompenseerides lisandunud õppekulud.

2016/17. õppeaastal 11. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse soovi korral 2017/18. õppeaastal koolis gümnaasium lõpetada.

2018/19. õppeaastal koolis gümnaasiumiklasse ei avata.

2018/19. õppeaastast nimetada kool ümber Leisi kooliks. Käesoleval õppeaastal avati Leisi keskkoolis 10. klass nelja õpilasega, 11. klassis õpib kuus ja 12. klassis samuti kuus õpilast.Tuginedes rahvastikuregistri andmetele ja demograafilistele prognoosidele, riiklikule hariduspoliitikale ning aastate jooksul Leisi õpilaste teiste koolide eelistusele väheneb jätkuvalt õpilaste arv Leisi keskkooli gümnaasiumiosas, seisab gümnaasiumiosa likvideerimise eelnõus.Lähtudes asjaolust, et põhi- ja gümnaasiumiharidus on erinevad haridusastmed, mille eesmärgid, funktsionaalsus ja rahastamine on õiguslikult eraldatud, muutus alates 2013. aastast ka riigipoolne hariduse rahastamise mudel, mille käigus põhikooli- ja gümnaasiumihariduse riiklik finantseerimine eraldati.Pikaajalises perspektiivis läheb järjest keerulisemaks leida nii väikese gümnaasiumiosa jaoks vajalikke rahalisi vahendeid, on eelnõus veel kirjas.Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters nentis, et kui õpilasi pole, on gümnaasiumiosa väga raske pidada. Samas tõdes Peeters, et praegu oleks põhikooli lõpuklassidest järelkasvu justkui peale tulemas – 8. klassis õpib 14 ja 9. klassis 16 õpilast.“Seal on mõtteainet nii koolile kui omavalitsusele – miks lapsed pärast põhikooli lõpetamist Leisist ära lähevad?” küsis Peeters.“Väga kahju, kui gümnaasiumiosa välja sureb, aga paraku ta selles suunas praegu liigub. Kui korra on renomee käest ära lastud, on seda äärmiselt raske taastada, see võtab aastaid,” lisas Peeters ja tõi näite, et kui sel kevadel lõpetas Leisis põhikooli 14 õpilast, siis vaid neli neist jätkas gümnaasiumiõpinguid Leisis.“Mul on tunne, et midagi on seal sellist, mis ei ärata paraku kooli vastu usaldust,” lisas ta.Leisi keskkooli direktor Riina Piterskihh ütles pärast ametisse asumist möödunud kooliaasta algul, et gümnaasiumiosa ärakaotamine tuleb paratamatult taas päevakorda.“Soovime kõik, et see kool, kuhu laps tuleb, oleks turvaline ja et laps selles keskkonnas areneks ning tajuks õpiprotsessiga kaasas käivat avastamisrõõmu,” lausus Piterskihh, lisades, et senimaani, kuni lapsevanemad leiavad, et keskkooliosa seda kõike pakkuda suudab, on kõik hästi.“Paratamatult tahavad paljud vanemad viia oma lapse suurde kooli, kus on suured võimalused,” jäi Piterskihh samas mõtlikuks.2017/18. õppeaastal ei toimu koolis õppetööd 10. ja 11. klassides.2016/17. õppeaastal kooli 10. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse jätkata õpinguid 2017/18. õppeaastast Saare maakonna mõne teise gümnaasiumi 11. klassis, kompenseerides lisandunud õppekulud.2016/17. õppeaastal 11. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse soovi korral 2017/18. õppeaastal koolis gümnaasium lõpetada.2018/19. õppeaastal koolis gümnaasiumiklasse ei avata.2018/19. õppeaastast nimetada kool ümber Leisi kooliks.

Veel artikleid samast teemast »