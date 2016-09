Uudised

UUS! Nädalavahetus tõi saarele kulinaaria tipptegijad

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 17. september 2016. Esmakordselt Saaremaal toimunud heategevuslik jalgpalliturniir Chefs’ Cup. FOTO: Meriliis Metsamäe Laupäeval toimus Kuressaare Titerannas tippkokkade heategevuslik jalgpalliturniir Chefs’ Cup, mis leidis esmakordselt aset Saaremaal. Eestis kuuendat korda peetud võistlusel osales neliteist kokkadest koosnenud võistkonda, kelle ühiseks eesmärgiks oli toetada noorte kokkade praktikat mõnes välismaa restoranis.



“Turniir läks väga hästi, nagu igal aastal,” nentis üritust korraldanud Priit Pruul. “Idee niisuguseks ettevõtmisest tuli Kopenhaagenist, kus kokad omavahel samamoodi mõõtu võtavad. Tuleb aga tõdeda, et Eestis on see üks vähestest üritustest, kus restoranitöötajad saavad kokku tulla ja kolleegidega tutvust teha.”



Eelnevatel aastatel on kokkade jalgpalliturniir toetanud väikesi maakoole ning aidanud neil koostöös Electroluxiga soetada köögitehnikat – ikka selleks, et võimaldada õpilastele kohalikust toorainest tehtud head Eesti toitu. Tänavu aga muudeti pisut heategevuslikku fookust.



“Sel aastal otsustasime toetada Kuressaare Ametikooli kaht kokandusõpilast, et saata nad praktikale mõnesse väga heasse välismaa tipprestorani. Kes täpselt valituteks osutuvad ja millises restoranis töö toimuma hakkab, selgub lähima paari kuu jooksul,” sõnas Pruul.



Hakkajate noorte jaoks aitas raha koguda heategevusloterii, mille auhinnad olid välja pannud turniiril osalenud restoranid. Võita võis kinkekaarte nii õhtu- kui ka lõunasöökidele ning Pruuli hinnangul kogunes viieeurostest loosidest kokku 1400 eurot toetust.



Kuursaalis pakuti hõrgutisi



Kulinaariaga seotud sündmused jätkusid õhtul Kuressaare Kuursaalis, kus leidis aset tipptasemel õhtusöök nimega Saaremaa Saladused. Kohale olid tulnud kulinaariaeksperdid nii Eestist kui ka välismaalt ning kohalikust toorainest valmistati hõrgutisi kahesajale külalisele.



Ühe õhtusöögi organiseerija, Gospa peakoka Alar Aksalu sõnul oli tegemist esimese sedalaadi üritusega Saaremaal. “Niivõrd kõrvalise koha puhul on väga eriline, et sellised tegijad kokku tulid,” sõnas ta ja lootis, et õhtusöök ei jäänud viimaseks omataoliseks. Oma kokakunsti olid tulnud näitama Taani, Soome ja Venemaa meistrid ning kaugeimalt tulnud külaliseks osutus Austraaliast pärit Lennox Hastie, kelle leivanumbriks on söögitegemine elaval tulel.



Külalisi tervitati Soome tippkoka Filip Langhoffi valmistatud käsitöökrõpsude ja -majoneesiga ning esimeseks eelroaks pakuti Taanist pärit James Bond-Kennedy koha, mida kaunistasid Pöide pruulikojast ja Karmeli talust pärit teraviljad.



Teise eelroana serveeris Andrei Korobjak Moskvast Saaremaa kadakasuitsujuustu- ja suitsulestakreemsuppi, mille juurde pakuti Rautsi talu varajast kartulit ja sibulat. Pearoana toodi lauale Filip Langhoffi valmistatud hirve sisefilee Rautsi talu juurselleri ja Saaremaa metsaseente-hirvepuljongi kastmega. Desserdi, kohupiima rabarberi ja biskviidiga, lõi kokku Soome tippkokk Sasu Laukkonen, kelle tehtud käsitöökommid õuna, piparmündi ja karamelliga ka õhtu lõpetasid.



Pärast õhtusööki said külalised nautida teistlaadi Saaremaist toodangut, nimelt esinesid noor lauljatar Grete Paia ja DJ Sander Mölder. “Meie peamine eesmärk oli, et kõik oleks kohalik,” muheles Aksalu.



Põhjanaabritel meilt nii mõndagi õppida



Magustoitu valmistanud Sasu Laukkose sõnul läks kogu õhtu väga korda. “Kui jätta kõrvale formaalsused, pean lihtsalt ütlema, et väga lõbus oli,” tunnistas ta, “ja see on söögitegemise juures põhiline. Suur au ja kiitus kuulub ka kelneritele, sest just nagu taksojuht ei saa inimesi sõidutada ilma autota, ei jõua ka kokad ilma ettekandjateta kuigi kaugele.”



