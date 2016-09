Uudised

UUS! Ultima Thule maraton tõi kokku kakssada osalejat

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Ivika Laanet, Ahto Jakson Laupäev, 17. september 2016. Stardis Kuressaare lossihoovis. Ligi kakssada inimest pühendas laupäeval end spordile. Foto: Valmar Voolaid Laupäeval Kuressaare lossihoovis stardi saanud esimene Ultima Thule maraton läks nii korraldajate kui ka osalejate kinnitusel igati korda. Esimese Ultima Thule maratoni distantsi lõpetas 33 ja poolmaratoni 79 jooksjat. 21,1 km käimisest ja kepikõnnist võttis osa 78 inimest ning seega tõi esimene Ultima Thule maraton kokku 190 osalejat.



Ultima Thule maratoni mõtte käis välja telesaatest “Pealtnägija” tuntud ning praegu valitsuse meedianõunikuna töötav Rasmus Kagge. Ideest haaras toona kinni kohe Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes arvas, et idee tuleb ellu viia. Mõlemad mehed jooksid ka poolmaratoni, ületades finišijoone kahekesi koos ajaga 2:04.38.



Rasmus Kagge ütles pühapäeval Meie Maale, et ta on väga õnnelik, et 9 kuud tagasi õhku visatud uitmõte on saanud teoks. “Madis Kallas, Anu Vares ja Raili Rüütel on teinud ära väga suurepärase spordipäeva, mille pärast tulevad kokku inimesed mandrilt ja saarelt, suruvad kätt ja ütlevad et neile väga meeldis,” kõneles Rasmus Kagge. Ta lisas, et Kuressaare lossihoov on üks vabariigi ilusamaid, nii nagu on ka Ultima Thule maratoni medal üks kaunimaid.



“Müts maha tegijate ees. Koos abilistega on korraldajad teinud ära väga suure töö, suur, suur tänu neile,” avaldas Rasmus Kagge tänu kogu südamest.



Jooksjatele rõõmu tuua



Küsimusele, et kas idee algatajana hakkab Kagge olema stardis igal Ultima Thule maratonil, kinnitas ta, et kindlasti.



“Selle maratoni idee on, et ei joosta niivõrd võidu, vaid just see, et tuleb avastada Saaremaad,” rääkis Kagge, kes tuli ise Saaremaale nädalavahetust veetma kogu perega. Kagge sõnul on ka just see põhjus, miks maraton toimub just laupäeval, et sportimise kõrval saaks võtta ette Saaremaal ka muid vahvaid tegemisi.



See, et Kaggel just esimese Ultima Thule maratoniga samal päeval sünnipäev oli, see oli tema sõnul puht juhus. “Kui me otsisime üritusele kuupäeva, siis nädal aega varem toimus Tallinnas SEB maraton, aga korraldada üritust samal ajal, kui kõik jooksjad on Tallinnas, siis ei näinud me sel mõtet. Nii et seepärast tunduski kõige loogilisem just sel nädalavahetusel,” rääkis ta.



Kagge märkis, et kui nad olid jooksurajal tagasiteel, siis eriti armas oli see, et väikesed poisid olid kodust kaasa toonud topsid ning jagasid jooksjatele tee ääres vett.



“See võiks veel rohkem käima minna. Saaremaa rahvas võiks tajuda, et see on suurepärane võimalus laupäeva veetmiseks. Et kui endal ei ole mahti spordirõivaid selga panna, siis on võimalus spordiharrastajatele enne, maratoni ajal ja pärast jooksu tuju paremaks teha.”



Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles Meie Maale, et ta võib küll öelda, et ei ole mitte ühtegi etteheidet ei ühelegi vabatahtlikule ega jooksjale ega pealtvaatajatele. “Kõik läks nii nagu me lootsime.”



Kallas märkis, et kuna esimesest maratonist saadi nii positiivne emotsioon, ja ka ilmataat oli korraldajate poolt, siis tema ei ole kohanud laupäeval ühtegi inimest, kes ei tahaks maratoniga jätkata. Pigem tahetakse kokku saada ja arutada, et millele võiks veel rohkem rõhku panna, et osalejaid veel tuleks juurde.



“Meil on ilusad metsarajad, kergliiklusteed, mis võiks veel parem olla,?” küsis Kallas. Ta lisas, et Ultima Thule maraton võiks olla selline, et kõik, kes starti lähevad, seda ka naudiksid.



“Ma tänan kõiki neid, kes kaasa aitasid. Coop Saaremaa, kes oli meie peasponsor, ja kõiki omavalitsusi ning üle 40 vabatahtliku, kes meil abis oli. Tõesti läks esimene maraton hästi korda ja meil on ülimalt positiivsed emotsioonid. Siit on hea edasi minna,” kinnitas Madis Kallas.



Korraldustoimkonda kuulunud Anu Vares, kes läbis ka ise 21,1 km kõndides, rõõmustas, et esimene maraton nii hästi õnnestus. Ilm oli jooksjatele sobiv, vahelduva pilvisusega ning autasustamise ajaks tuli isegi päike välja.



Loodetust rohkem osalejaid



Eriliselt heameelt tegi korraldajatele just see, et kui esialgu loodeti sada osalejat, siis kokku tuli oodatust ligi kaks korda rohkem rahvast.



Osalejaid oli mitte ainult Saaremaalt, vaid ka mandrilt ning maratoni kohta jagati vaid häid sõnu. Kiideti rada, mis oli mitmekülgne ja huvitav ning kõigil olid näod rõõmsad.



“See näitab seda, et sellist teistmoodi maratoni ongi vaja ning muidugi ka Saaremaa ise ja see lugu, millest Ultima Thule maraton üldse alguse sai.”



Kõik lõpetajad said medali ja diplomi ning maratoni ja poolmaratoni kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat autasustati meenega. Auhindu loositi välja ka kõigi startijate vahel ning samuti olid eraldi loosiauhinnad vähemalt nelja osalejaga asutuse, ettevõtte või spordiklubi esindustele.



Ultima Thule maratoni korraldas MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus koostöös Kuressaare Linnavalitsuse ja MTÜ-ga Visit Saaremaa. Maratoni logo kujundas Raul Vinni ning medalid valmistas Kuressaares asuv ettevõte Sporrong Eesti OÜ. Esimese Ultima Thule maratoni korraldamist toetasid Coop Saaremaa, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Rademar, S-Link OÜ, MoonStar OÜ, Saaremaa Muuseum ja Securitas ning abis olid kümned vabatahtlikud.



