Doonoripäevad tulevad taas

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus tuleb taas Saaremaale ning ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 21. septembril kl 13–18 ja 22. septembril kl 10–15 Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna 6) toimuvale doonoripäevale. Kõigil abivalmis ja sooja südamega saarlastel on võimalik ühineda verekeskuse üleskutsega: tule ja kingi abivajajatele nende järgmine sünnipäev!



Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp juhib tähelepanu, et johtuvalt haiglate tellimustest, on viimasel ajal eriti suur nõudlus kõigi veregruppide reesusnegatiivse ja ka A reesuspositiivse vere suhtes, kuid täiendamist vajavad ka kõigi teiste veregruppide verevarud: “Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elu. Õnnetuste ja ootamatute saatusekäänakute eest ei ole meist keegi kindlustatud, sestap on meie üleskutse kõigile tervetele ja hoolivatele Saaremaa inimestele: tule ja kingi abivajajatele nende järgmine sünnipäev!“



Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Saaremaal juuli keskel ning siis külastas Kuressaare kolme doonoripäeva 291 inimest. Tervislik seisund lubas verd loovutada 248 doonoril ning kokku saadi ligi 112 liitrit hinnalist nestet.



“Täname südamest kõiki suure südamega saarlasi, kes on alati meie verevarusid tõhusalt täiendanud. Loodame südamest, et seekord on saarlaste aktiivsus sama suur ning meie verevarud täienevad jõudsalt,“ täpsustas Lomp.



