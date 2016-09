Uudised

UUS! Torgus peeti mälupäeva

Laupäev, 17. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Tõnu Veldre Laupäev, 17. september 2016. Hilja Kitt, Herbert Gailan ja Maie Kuldkepp Jämaja surnuaial sõrulaste mälestuskivi juures. Foto: Tõnu Veldre Laupäeval kogunesid Sõrve tipus need inimesed, kes 72 aastat tagasi, 1944 aasta sügisel, pidid vastu tahtmist ette võtma teekonna võõrale maale. Kuigi möödunud on peaaegu kolmveerand sajandit, on läbielatud raskused neil ikka veel valusalt meeles.



Sellised iga-aastased kokkusaamised tekitavad õlgõlatunde ja annavad teadmise, et ei olda oma mälestustega üksi.



Sel aastal algas mälupäev jumalateenistusega Jämaja kirikus. Kaugemalt tulijad kasutasid võimalust enne teenistust käia lähedaste haudadel. Olid ju paljud kodust viidud sõrulased sunnitud pärast sõda elama jääma mandrile, sest kinniseks piiritsooniks muutunud Sõrvemaale neid enam tagasi elama ei lubatud.



Mälupäeva jumalateenistuse viis läbi õpetaja Anu Konks, kaasa aitasid lauljad Soome Luvija kogudusest ja ansambel “Taeva Lõoke” Jaan Vaidla juhendamisel. Jämajast sõideti ühiselt Sääre tippu, kuhu eelmisel aastal pandi mälestuskivi neile, kelle teekond võõrsile algas tuletorni juurest.



Teadmine sündmusest jääb



Pärast Herbert Gailani kõnet, milles ta meenutas laevale minekut ja seda, kuidas saksa sõdurid lasksid rannas maha neid kohale toonud hobused, asetati kivi juurde küünlad ja lillekimbud.



Järgmine peatus tehti Mõntu sadamas. Seal on juba aastaid seisnud mälestuskivi sõja jalust ära viidutele. Tervituseks sai sõna Torgu vallavanem Tiit Põld ja riigikogu liige Urve Tiidus.



Edasi jätkus mälupäev tuulise mereranna asemel soojas toas endises Torgu koolis nüüdses kogukonnamajas. Seal asuvas mälutoas säilitatakse Saksamaale viidud natsismiohvrite kirja pandud mälestusi, teemakohast kirjandust ja fotosid.

Eestimaa natsismiohvrite ühingu Saaremaa osakonna kohusetäitja Maie Kuldkepp ütles, et koos Tallinna organisatsiooniga on neil kusagil 140 liiget.



“Liikmemaksu kogume me mälupäeva ajal ja see tähendab, et kui mõnel aasta jääb inimesel osalemata, siis meie nimekirjas on ta ikka kirjas. Kolme aasta keskmisena on maksumaksjaid kusagil kaheksakümmend,” selgitas Kuldkepp.

“On ka selliseid inimesi, kes ei taha juhtunut meenutada, see on nende jaoks nii valus”.



Põhikirja järgi saavad seltsiga liituda ka toetajad. “Me kõik jääme vanaks. Just sel aastal on meiega liitunud mitmed inimesed, kes seni on oma vanaema või emaga koos käinud teda toetades. Kui meie kaome, siis teadmine sellest sündmusest jääb. Mälestuste säilimiseks oleme alustanud kogukonnamajas muuseumi loomist.



Seal on umbes 70 inimese omakäeliselt kirja pandud mälestused, Sõrve taastamise ja arendamise seltsi dokumendid, Ülo Tuuliku ja teiste raamatud,” loetles seltsi esimees.



Kuldkepp rõhutas, et nende kannatused ei ole kuidagi suuremad kui näiteks Siberisse küüditatute omad, kuid sellisel kombel pole tema teda inimestest tühjaks tehtud ühtegi teist maanurka Eestis: “Oleme lihtsalt üks rühm saatusekaaslasi, kes tahavad koos käia ja oma elu meenutada.” Sellised iga-aastased kokkusaamised tekitavad õlgõlatunde ja annavad teadmise, et ei olda oma mälestustega üksi.Sel aastal algas mälupäev jumalateenistusega Jämaja kirikus. Kaugemalt tulijad kasutasid võimalust enne teenistust käia lähedaste haudadel. Olid ju paljud kodust viidud sõrulased sunnitud pärast sõda elama jääma mandrile, sest kinniseks piiritsooniks muutunud Sõrvemaale neid enam tagasi elama ei lubatud.Mälupäeva jumalateenistuse viis läbi õpetaja Anu Konks, kaasa aitasid lauljad Soome Luvija kogudusest ja ansambel “Taeva Lõoke” Jaan Vaidla juhendamisel. Jämajast sõideti ühiselt Sääre tippu, kuhu eelmisel aastal pandi mälestuskivi neile, kelle teekond võõrsile algas tuletorni juurest.Pärast Herbert Gailani kõnet, milles ta meenutas laevale minekut ja seda, kuidas saksa sõdurid lasksid rannas maha neid kohale toonud hobused, asetati kivi juurde küünlad ja lillekimbud.Järgmine peatus tehti Mõntu sadamas. Seal on juba aastaid seisnud mälestuskivi sõja jalust ära viidutele. Tervituseks sai sõna Torgu vallavanem Tiit Põld ja riigikogu liige Urve Tiidus.Edasi jätkus mälupäev tuulise mereranna asemel soojas toas endises Torgu koolis nüüdses kogukonnamajas. Seal asuvas mälutoas säilitatakse Saksamaale viidud natsismiohvrite kirja pandud mälestusi, teemakohast kirjandust ja fotosid.Eestimaa natsismiohvrite ühingu Saaremaa osakonna kohusetäitja Maie Kuldkepp ütles, et koos Tallinna organisatsiooniga on neil kusagil 140 liiget.“Liikmemaksu kogume me mälupäeva ajal ja see tähendab, et kui mõnel aasta jääb inimesel osalemata, siis meie nimekirjas on ta ikka kirjas. Kolme aasta keskmisena on maksumaksjaid kusagil kaheksakümmend,” selgitas Kuldkepp.“On ka selliseid inimesi, kes ei taha juhtunut meenutada, see on nende jaoks nii valus”.Põhikirja järgi saavad seltsiga liituda ka toetajad. “Me kõik jääme vanaks. Just sel aastal on meiega liitunud mitmed inimesed, kes seni on oma vanaema või emaga koos käinud teda toetades. Kui meie kaome, siis teadmine sellest sündmusest jääb. Mälestuste säilimiseks oleme alustanud kogukonnamajas muuseumi loomist.Seal on umbes 70 inimese omakäeliselt kirja pandud mälestused, Sõrve taastamise ja arendamise seltsi dokumendid, Ülo Tuuliku ja teiste raamatud,” loetles seltsi esimees.Kuldkepp rõhutas, et nende kannatused ei ole kuidagi suuremad kui näiteks Siberisse küüditatute omad, kuid sellisel kombel pole tema teda inimestest tühjaks tehtud ühtegi teist maanurka Eestis: “Oleme lihtsalt üks rühm saatusekaaslasi, kes tahavad koos käia ja oma elu meenutada.”

Veel artikleid samast teemast »