UUS! Olukord liikluses murettekitav

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Nädalavahetusel teenindas Kuressaare politseijaoskond kokku18 väljakutset. Politseisse toimetati seitse inimest, kellest üks paigutati kainenema.



Maakonna teedelt avastati lubatud sõidukiiruse ületajaid 7 ja joobes juhte samuti 7.

Joobes juhtidest 1 oli nö kriminaalses joobes, tema suhtes alustati kriminaalmenetlust ja 6 juhti panid toime väärteo. Joobes juhtide hulgas oli ka üks jalgrattur. Lisaks anti politseile teada kahest joobekahtlusega juhist, kuid kahjuks ei õnnestunud neid kontrollida.



Pühapäeval 18.09. kella 10.00 – 15.00 toimus politseireid “Kõik Puhuvad”. Tund aega enne reidi lõppu, oli kolm politsei toimkonda, kokku kuu politseinikku, kontrollinud ca 130 juhti ja neist 3 kõrvaldanud joobetunnuste tõttu juhtimiselt. Kõigi kolme suhtes alustati väärteomenetlused.



Nagu numbrid näitavad, on olukord liikluses jätkuvalt, pehmelt üteldes, murettekitav, teavitas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi. See osa tahtlikest liiklusrikkujaist, kellega politsei tegeleb, on kahjuks väikene osa neist mõtlematuist, kes meid liikluses igapäevaselt ohustavad nii kiirust ületades kui ka ebaadekvaatses olekus sõidukit juhtides.



