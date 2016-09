Uudised

UUS! Esimese Ultima Thule maratoni võit jäi Saaremaale

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 17. september 2016. Mairo Mändla esimese Ultima Thule maratoni võitjana finišis Kuressaare lossihoovis. Foto: Valmar Voolaid Täna anti MTÜ Karjuärve Tervisespordi Keskus eestvedamisel Kuressaare lossihoovis start esimesele Ultima Thule maratonile, mille võitis saarlane Mairo Mändla.



Kuus päeva tagasi Tallinnas poolmaratonil ajaga 1:14.59 8. koha saanud Mändla läbis täna osaliselt maastikul ja tõususega rajal kulgenud maratoni ajaga 2:49.59. Tegemist on tema teise maratoniga. Elu esimese maratoni jooksis Mändla möödunud aastal Tallinnas Vana-Aasta Heategevusjooksu raames, mille lõpetas ajaga 2:47.06.



“Ajalist eesmärki ma täna ei seadnud. Tahtsin täna ennast võimalikult hoida ja trass rahulikult läbida, kuid Margus Luhtoja tõmbas kohe algul tempo üles. Ega ma nii lihtsalt ei tahtnud mandrimehele võitu anda ja võtsin talle kohe sappa,” rääkis Mändla. Tänavuse Hiiumaa maratoni võitnud Luhtoajal hakkas 3. kilomeetril pistma ja nii läks saarlane oma teed. “Kasutasin kerget jalga ära, et vaadata, mis tuleb. Maraton on nii ettearvamatu ala, et seal võib kõike juhtuda, ” lisas Mändla.



Mändla hinnangul oli täna üksi ees hea joosta, sest rada osutus vaheldusrikkaks. “Viimasel 10 kilomeetril läks mul raskeks, sest ei ole ju spetsiaalset maratoni trenni teinud. Üle kahe ja poole tunni jooksmine kulutab ära. Organism ei ole harjunud,” sõnas Mändla. Kuus päeva tagasi Tallinnas joostud poolmaratonist tundis ta end taastunud olevat.



Päris maratonile saarlane veel spetsialiseeruma ei hakka ja keskendub pigem lühematele distantsidele. “Poolmaratonist taastub nädalaga ära, kuid maratonilkulub selleks pikk aeg,” tõdes Mändla. Nüüd võtab ta taastumiseks aja maha ning stardib kuu aja pärast Saaremaa kolme päeva jooksul. “Tulemused on kogu aeg paranenud. Järelikult teen õiget asja ega pole üle pingutanud,” hindas Mändla.



Tema järel sai teise koha kiirelt alustanud, kuid Tallinna maratoni veel jalgades tundnud Margus Luhtoja ajaga 2:57.43. Meenutuseks tasub mainida, et Luhtoja jooksis eelmisel pühapäeval Tallinna maratoni 2:45-ga. Kolmandaks tuli Icebug Kõva Mehe jooksu üks korraldaja Andres Laineste 3:07.31-ga.



Naistest võitis täna maratoni ajaga 3:32.57 saarlanna Annika Vaher, kes alles eelmisel pühapäeval jooksis Vilniuse linnamaratoni. Täna oli tal raske joosta, sest põlvevigastus andis tunda. “Olen varemgi nii teinud ja väikese vahega kaks maratoni jooksnud. Näiteks jooksin Berliini maratonil ja viis päeva hiljem Tartu linnamaratonil. Täna oli peamine läbida. Jalad läksid küll lõpuks “pakuks”. Väsimust ei olnud, aga jalad ei vea edasi,” ütles Vaher. Rada pidas ta väga huvitavaks, kuid maratoni jaoks mitte raskeks. “Iseasi, kui keegi tahab head aega joosta,” märkis Vaher. Naistest sai teise koha Laura Piiper ajaga 3:45.30 ja kolmanda koha Marika Roopärg ajaga 3:56.40.



Poolmaratoni võitis meestest Alan Lebrecht ajaga 1:19.44. Teisena lõpetas Mardo Lundver 1:21.41-ga ning kolmandana kuus päeva tagasi Tallinnas poolmaratoni jooksnud Ahto Jakson (SK Prorunner) ajaga 1:22.35. Naistest jõudsid poodiumikohtadele Liina Saar ajaga 1:42.33, Grete Kokk (Kuressaare gümnaasium) ajaga 1:43.01 ja Anni Kokk (Kuressaare Gümnaasium) ajaga 1:45.00.



