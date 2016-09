Uudised

Saarlastel küttimislimiidist varsti pool täidetud

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Jahimehed on märtsiga alanud hooaja algusest 1. septembrini küttinud 6660 metssiga ehk täitnud 36 protsenti keskkonnaagentuuri (KAUR) tehtud küttimisettepanekust.



KAUR on Sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks soovitanud tänavu üle Eesti küttida 18 272 metssiga.



Saaremaal oli 1. septembriks kütitud 1925 metssiga, mis moodustab 44 protsenti maakonnale seatud küttimislimiidist, samas Põlva- ja Valgamaal oli kummaski maakonnas kütitud vaid 42 metssiga.



Järvamaa jahimehed olid septembriks küttinud 56 protsenti etteantud limiidist, ehk 350-st seast oli kütitud 195. Kui arvestada juurde surnult leitud ja maetud metssead, siis Järvamaal on täidetud 77 protsenti etteantud metssigade likvideerimise mahust.



Tartu- ja Viljandimaa jahimehed olid septembriks kummaski maakonnas täitnud sigade küttimise limiiti 18 protsendi ulatuses.



