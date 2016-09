Uudised

Jako Jõgi video pääses Tanel Padari videokonkursi finaali

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. september 2016. Mitmeid videokonkursse võitnud Jako Jõgi osaleb Sky Plusi, Tanel Padari & The Suni videokonkursil, millega otsitakse bändi uuele singlile “Aega on“ videot. Žürii valis välja neli kandidaati, kelle vahel toimus rahvahääletus. Kaks enim hääli saanud videot said konkursi finaali, sealhulgas ka Jako Jõgi oma. Teise finalisti nime ei õnnestunud Meie Maal eilse tööpäeva jooksul teada saada.



Jakole endale meeldis kõige enam Märt Madisoni video. Toimetusesiseselt ennustati teiseks finalistiks Kristiina Rahumägi.



Kaks finalisti saavad perioodil 19.–22. september soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga. “Ma üritan leida kohta, kuidas seda ära kasutada, aga kindlasti ma tahan Tanel Padariga lisaklippe videosse filmida. Ma ei oska praegu veel öelda, kuhu ja kuidas, sest ma ei oska seda kuhugi paigutada,“ rääkis Jako.



Noormees plaanis esialgu teha video lõpututest GIF-idest, kuid arvutiekraanil tema meelest idee nii hästi ei töötanud, kui ta oma peas oli visualiseerinud, ning lõpuks otsustas ta hoopis lüürikavideo kasuks. “Olen alati tahtnud sellel alal ka kätt proovida ja tahtsin teistest erineda,“ rääkis Jako.



