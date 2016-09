Uudised

Ultima Thule maratonil ligi kakssada osalejat

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. september 2016. Juba täna toimub kauaoodatud Ultima Thule maraton, millele on end kirja pannud 186 inimest.



Kell 11 algaval maratonil võetakse ette nii maraton kui poolmaraton, viimast saab läbida ka käies või kepikõndi tehes.



Korraldustoimkonna liikme Madis Kallase sõnul on tema esimene eesmärk ehk 100 osalejat tänaseks 1,5-kordselt saavutatud. Maratoni idee välja käinud endine ajakirjanik ja praegune valitsuse meedianõunik Rasmus Kagge loodab, et spordiüritus ei jää ühekordseks.



Tema sõnul on esimese aasta eesmärk käivitada arutelu, millal võiks Ultima Thule maraton toimuda, et see sobituks maailma spordikalendrisse, ja kuidas teha seda nii, et maraton meelitaks Saaremaale külalisi mitte ainult Tallinnast ja Jõgevalt, vaid ka Uus-Meremaalt ja Kanadast.



Eile pärastlõunaks oli esimesele Ultima Thule maratonile registreerunud 151 spordisõpra, neist 38 maratonile, 77 poolmaratonile. 71 huvilist soovib 21,1 km läbida käies või kepikõndi tehes.



Kõik lõpetajad saavad medali ja diplomi ning maratoni ja poolmaratoni kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat autasustatakse meenega. Auhindu loositakse välja ka kõigi startijate vahel ning samuti on eraldi loosiauhinnad vähemalt nelja osalejaga asutuse, ettevõtte või spordiklubi esindustele.



Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus koostöös Kuressaare linnavalitsuse ja MTÜ-ga Visit Saaremaa. Logo on kujundanud saarlane Raul Vinni ning medalid valmistas Sporrong Eesti OÜ.



