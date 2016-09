Urnimatus tõusev trend

Uudised

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. september 2016. Helju Välisson peab kõige kvaliteetsemateks just saarlaste endi valmistatud puidust urne. FOTO: Valmar Voolaid Eile pidas Saare matusebüroo oma 20 aasta juubelit. Juhataja peab selle aja jooksul eriti oluliseks just vankumatuna püsinud kollektiivi.



Saare Matusebüroo OÜ juhataja Helju Välisson tõdes, et 20 on vägev number, aga mitte niisama, vaid nii rasket tööd sama kollektiiviga tehes. “Niimoodi jõuabki, kui on hea kollektiiv ja tublid koostööpartnerid,” selgitas ta rahulolevalt.

Koostööpartneritena pidas ta silmas nii kogudusi, haiglat kui Lillekoda OÜ-d. Välisson aitas Tallinnas praegugi edukat matusebürood luua ning Saaremaale naastes oli ta indu täis, et ka siia midagi sarnast teha.



Hoolimata reklaamist ja soovist pakkuda teenust Tallinna tänava nüüdisaegsetes ruumides, tuli siiski kolida haigla tiiva alla, et hoida konservatiivseid hindu.

Populaarseimat kirstu ei osanud ta välja tuua, kuid tõdes, et täispuidust puusärke valitakse üha vähem. “Hinnad on 130–520 euroni. Inimesed valivad ikkagi ilusa kirstu, kui vähegi saavad,” kinnitas ta.



Urnimatused on olnud tõusev trend pärast seda, kui Läänemaale tehti krematoorium. Välissonilt on küsitud, kas Saaremaale krematooriumi ei tehta, kuid see pole tema sõnul jätkusuutlik. “Isegi kui väga tahaks teha ja pangalaenu võtta, siis ei anta. See on liiga spetsiifiline hoone, millel järelturgu poleks. Samuti on siinne elanikkond liiga väikesearvuline.”



Kabel on puudu



Saarlaste valmistatud puiturnid on populaarseimad. Dolomiiti aga saarlased millegipärast eriti ei taha. Lisaks on pakkuda uue tootena ökourni. Materjal on biolagunev ning urni ülemisse ossa käib muld, millesse saab panna puuseemned.



“See on küll põnev valik, aga mul on küsimus, kuhu seda matta saab?” arutles ta, lisades, et vaevalt kalmistule sellist suurt haljastust lubatakse.



Välisson pakkus, et sellise urni saaks matta oma koduõue, aga võibolla kunagi on majal uued omanikud, kes saevad puu maha. “Sellega on mul dilemma – selle tarbeks peaks olema näiteks spetsiaalne hiis,” pakkus ta.



Välisson rõhutas, et Saaremaa kitsaskoht on kabeli puudumine. Kristlikud matused peetakse küll kirikus, aga ülejäänud matusetalitused peaksid toimuma kabelis. “Kudjape kalmistu arenguprogrammi pandi 2014. aastal kabel sisse ja selle üle käisid meil ka projektiarutlused. Siis jäi aga see arenguprogrammist välja,” tõdes ta kurvalt.



See peaks olema eraldi hoone, kus on kabel, peieruum ja morg. “Haiglas on küll pisike hüvastijätu ruum olemas, aga kui on juba suurem matusetalitus, jääb see väikseks. Samuti on välja tulek keldrikorruse kõledatest ja remontimata koridoridest trööstitu,” selgitas ta.



