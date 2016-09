Uudised

Grepi tuulik sai restaureeritud

Laupäev, 17. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 17. september 2016. Grepi tuuliku pidulik avamine toimub tuleva nädala kolmapäeval. FOTO: Jaanus Tahk Järgmise nädala kolmapäeval avatakse Pihtla vallas Liiva-Putla külas ennistatud Grepi tuulik.



Tuulik restaureeriti Altia Eesti AS-i ja Tuulikute Meistrikoja koostööna.

Tuulik oli enne renoveerimist kehvas seisus – alles oli jäänud vaid kivijalg koos sambaga, kereraamistiku fragmendid ja tiivavõll.



Tuulikute Meistrikoja ekspert ja arhitekt Mihkel Koppel sõnas, et palju asju oli selliseid, mille algset lahendust nad ei teadnud.



“Siis tuli inimeste mälu järgi need taastada. Näiteks liugraam tuuliku all oli rullikutega. Omanik mäletas, millised need rullikud umbes olid ja tema jutu põhjal sai need arvutisse joonistatud ja näidatud, et oleks võimalikult sarnane,” kirjeldas Koppel tööprotsessi.



Koppeli sõnul läks töö sujuvalt, sest meistritel on asi juba käpas.



“Midagi kardinaalselt erinevat selle tuuliku puhul polnud, ainult Grepi tuulik on natuke kõrgem. See ei anna väljast võibolla eriti tunda, aga kui hakkad üles minema, siis trepp on meetri jagu pikem,” sõnas Koppel.



Koppel loodab Altiaga koostöö jätkumisele ning Grepi tuulikule hinnangut andes kinnitas ta: “Sai päris hea.”



Alkoholitootja Altia juhtiv bränd Saaremaa Vodka on toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist juba mitu aastat.

Selle raames on täielikult restaureeritud kolm Saaremaa tuulikut – 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik ja 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik. Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist. Tuulik restaureeriti Altia Eesti AS-i ja Tuulikute Meistrikoja koostööna.Tuulik oli enne renoveerimist kehvas seisus – alles oli jäänud vaid kivijalg koos sambaga, kereraamistiku fragmendid ja tiivavõll.Tuulikute Meistrikoja ekspert ja arhitekt Mihkel Koppel sõnas, et palju asju oli selliseid, mille algset lahendust nad ei teadnud.“Siis tuli inimeste mälu järgi need taastada. Näiteks liugraam tuuliku all oli rullikutega. Omanik mäletas, millised need rullikud umbes olid ja tema jutu põhjal sai need arvutisse joonistatud ja näidatud, et oleks võimalikult sarnane,” kirjeldas Koppel tööprotsessi.Koppeli sõnul läks töö sujuvalt, sest meistritel on asi juba käpas.“Midagi kardinaalselt erinevat selle tuuliku puhul polnud, ainult Grepi tuulik on natuke kõrgem. See ei anna väljast võibolla eriti tunda, aga kui hakkad üles minema, siis trepp on meetri jagu pikem,” sõnas Koppel.Koppel loodab Altiaga koostöö jätkumisele ning Grepi tuulikule hinnangut andes kinnitas ta: “Sai päris hea.”Alkoholitootja Altia juhtiv bränd Saaremaa Vodka on toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist juba mitu aastat.Selle raames on täielikult restaureeritud kolm Saaremaa tuulikut – 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik ja 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik. Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist.

Veel artikleid samast teemast »