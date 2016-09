Uudised

Saarlased noppisid disainiauhindu

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. september 2016. Kahekordselt märgiti ära metsakõlakojad Ruup. FOTO: Eesti disainerite liit Eilsel galaõhtul anti üle Bruno tootedisainiauhinnad, kus märgiti ära ka saarlasi. Kahekordselt märgiti ära metsakõlakojad Ruup, kus Birgit Õiguse tiimis lõid kaasa ka saarlased Ardo Hiiuväin ja Sabine Suuster. Kõlakojad märgiti ära elukeskkondliku toote disaini ja elumuutva disaini kategoorias.



Parimaks elukeskkondlikuks tooteks peeti Johanna Tammsalu disainitud Nörk Racki ehk köitest nagisüsteemi. Elumuutva disaini hulgas võitjat ei valitud, koos kõlakodadega märgiti ära veel intelligentne taastusravi seade Fleximoover, mille autorid on Aivo Arusaar, Janno Nõu, Kaspar Torn, Martin Pärn ja Sven Sõrmus.



Publiku lemmikuks valiti Oot-Oot stuudio kavandatud viltlamp. Saarlane Mihkel Mölder kasutas valgusti Flot disainis mesilastaru kujundit, lähtudes 50-ndate soojast disainiesteetikast ning tänapäeva praktilisest mõttelaadist.



Oma töödega osalesid Saare maakonnast ka Teele Koel, Märt Kapsta ja Andres Meisterson.



