UUS! Vallavolikogude juhid riisusid koore

Reede, 16. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 16. september 2016. Tänaseks on teada kõik Saare maakonna 15 valijameest, kes lähevad 24. septembril Tallinna valimiskogusse presidenti valima. Enamik nendest on volikogude esimehed, välja arvatud Kuressaares ja Lääne-Saare vallas.



Viimased kolm valijameest selgusid Muhus, Pöidel ja Mustjalas.

Mustjala vallavolikogu otsustas valimiskokku saata volikogu esimehe Malve Kolli, kes kogus salajasel hääletusel seitse häält. Kolli ise ei hääletanud. Ainsana puudus volikogu istungilt Heimar Põld.



Ettepanek valida volikogu esimees valijameheks tuli volikogu liikmelt Toivo Lõhmuselt. Rohkem kandidaate ei esitatud.



Volikogu pidas ka nõu, kelle poolt võiks 24. septembril valimiskogus hääletada.

“Arutasime kõik presidendikandidaadid läbi, aga eelistasime naiskandidaati, kelleks on Mailis Reps. Enamus arvas nii. Tegemist on noore, hakkaja ja ettevõtliku inimesega,” põhjendas Kolli.



Pöide vallavolikogus tegi volikogu liige Andres Peet ettepaneku saata pealinna presidenti valima volikogu esimees Marina Treima.



Kaheksast kohal olnud volinikust hääletasid kõik Treima poolt. Istungilt puudus Lea Peet.



“Volikogu jättis otsuse minu teha. Ma ei toeta Reformierakonna presidendikandidaati. Teiste osas ei ole ma veel otsustanud,” vastas Treima küsimusele, kelle poolt võiks ta valimiskogus hääletada.



Muhus hääletusel kaks kandidaati



Muhu vallavolikogus läks nii nagu enamikus volikogudes. Valijameheks osutus volikogu esimees Ain Saaremäel. Mihkel Lingi pakutud Saaremäel sai 11 häält 12-lt kohal olnud volinikult. Tema oponendi, volikogu aseesimehe Olaf Orgse kontole jäi vaid üks hääl. Volikogu istungilt puudus töö tõttu Tarvi Valdmets.



Volikogu andis Saaremäeli sõnul talle omapoolse soovituse, kuidas võiks valimiskogus hääletada, kuid ta ei nõustunud seda avalikustama. “Esindan volikogu ja nemad annavad mulle mandaadi, keda nemad presidendina näevad. Hääletamine on salajane. Kui poleks salajane, võiksin saata volikogu esimehe allkirjaga paberi ja kogu lugu,” kostis Saaremäel.



Volikogu liige Mihkel Ling lisas, et kõik võimalikud presidendikandidaadid arutati volikogus küll läbi, kuid ühtegi konkreetset eelistust neist esile ei kerkinud. “Nii jääb valijamees oma otsuses vabaks,” kinnitas Ling.



24. septembril Estonia kontserdisaali kogunevad valimiskogu liikmed saavad valida endale meelepärase istekoha. Ettemääratud need ei ole.



“Saali pääsevad ainult valijamehed. Külalised ja meedia mitte, välja arvatud kaameramehed. Kirjutav press ja külalised paigutatakse rõdudele,” ütles vabariigi valimiskomisjoni nõunik Kristi Kirsberg.



Lõunasöögi eest peavad valijamehed ise hoolitsema. Kahe valimisvooru vahel on ligi kahetunnine paus, millest jagub nii lõunatamiseks kui jääb ülegi. Vabariigi valimiskomisjoni poolt on organiseeritud vaid kohv ja tee, vesi ning küpsised.



Lähetuse arvele, mille vallad soovi korral hüvitavad, saab panna sõidukulud, näiteks bussipileti või isikliku autoga sõites bensiiniostu tšeki ning vajadusel parkimiskviitungi.



Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) tegevjuht Veiko Viil pakkus SOL-i juhatuse viimasel koosolekul vallavanematele, et valijamehed võiksid Tallinna sõita ühise transpordivahendiga, sest varem on nii toimitud. Tänavu plaan ilmselt läbi ei lähe.



“Osa neist lähevad juba reedel ära, osa läheb koos perega ning osa jääb ka pühapäevaks pealinna. (Valimiskogu tuleb kokku laupäeval.) Aeg on vist edasi läinud ja konkurents tihe,” arvas Viil presidendikandidaatide hulgale viidates. Kokku oleks vaja saada vähemalt kümme inimest, et SOL-il tasuks väikebuss tellida.



Mis saab edasi?



• 20.–22. septembrini saavad valimiskogu liikmed esitada vabariigi valimiskomisjonile presidendikandidaate. Kandidaadi registreerimiseks on vajalik vähemalt 21 valimiskogu liikme toetus. Valimiskogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadja.



• 24. septembril koguneb Tallinnas Estonia kontserdisaalis valimiskogu, mis koosneb 101 riigikogu liikmest ja 234 kohaliku omavalitsuse volikogu esindajast.



• Päev algab kell 10 liikmete registreerimisega. Kell 12 viiakse läbi esimene hääletusvoor.



• Esimeseks hääletusvooruks kantakse hääletamissedelile riigikogu kolmandas hääletusvoorus osalenud presidendikandidaatide (Siim Kallas, Mailis Reps) ja valimiskogu esimeseks hääletusvooruks registreeritud kandidaatide nimed. Tõenäoliselt on nendeks Mart Helme, Marina Kaljurand ja Allar Jõks. Sinna võib veel mõni lisanduda.



• Kui ükski kandidaat ei saa häälteenamust, korraldatakse samal päeval kell 16 teine hääletusvoor. Selleks kantakse hääletamissedelile kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed. Kui esimeses hääletusvoorus saab vähemalt kaks kandidaati võrdse arvu hääli, kantakse hääletamissedelile vanema kandidaadi või vanemate kandidaatide nimed. Kui esimeses hääletusvoorus kandideerib ainult üks kandidaat ja ta ei saa nõutavat häälteenamust, kantakse hääletamissedelile ainult tema nimi.



