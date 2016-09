Uudised

Linn saab uue ettevõtlusala

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Kuressaare linnavalitsus algatas OÜ Tarbus Kinnisvara taotluse alusel Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 detailplaneeringu.



Planeeringuala suurus on 4,2 ha ja olemasolevale amortiseerunud alale on ette nähtud uus korrastatud äri- ja tootmiskompleks. Planeeringu eesmärk on vastavad kinnistud jagada ning uutele kinnistutele planeerida multifunktsionaalne müra- ja lõhnavaba ettevõtlusala.



Mõlema praeguse kinnistu sihtotstarve on 100% ärimaa. Kaare 2 kinnistul hoonestus puudub. Pihtla tee 20 kinnistul on üle 10 erineva hoone.

Planeeringus on arvestatud Pihtla tee ringristmiku ja Talve tänava kergliiklustee projektidega.



Planeeringus on ette nähtud tänavakoridor, mis perspektiivis ühendab üldplaneeringu järgselt Karja ja Sirge tänavat. Planeeringualale ei ole kavandatud olulise keskkonnamõjuga tegevust.



Et planeeritud tegevus ei häiriks teisel pool Talve tänavat olevat elamispiirkonda, on Talve tänava ehitusjoon ette nähtud kuus meetrit krundi piirist. Kohustuslik ehitusjoon tagab selle, et uued hooned tõkestavad krundi hoovis tekkivat võimalikku müra levikut elamualale.

