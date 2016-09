Uudised

Pikalt tänavalt leiti käsigranaat

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Neljapäeval, 15. septembril tehti kahjutuks Kuressaares Pikal tänaval kaevetööde käigus leitud Vene päritolu käsigranaat RGD-33.



Kahtlase leiu tõttu käisid kohapeal ohtu likvideerimas Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et leid oli transporditav ja see hävitati selleks ette nähtud kohas.



Kahtlase leiu tõttu käisid kohapeal ohtu likvideerimas Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et leid oli transporditav ja see hävitati selleks ette nähtud kohas."Vaadates käesoleva aasta sündmusi, siis käsigranaate Kuressaarest varem leitud ei ole. Tavapäraselt leitakse neid maapiirkondadest," lisas Kais.

