Saarlased on parimad keskkonnauurijad

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. september 2016. Eile ja täna toimub Suure-Jaani gümnaasiumis konverents, kus autasustatakse parimaid üleriigilise õpilaste GLOBE konkursi keskkonnaalaste uurimistööde autoreid. Nooremate esikolmik koosnes SÜG-i õpilastest, keskmiste klasside uurimistööde kaksikvõit kuulus samuti saarlastele.



Eile esitlesid konkursi parimad oma keskkonnaalaseid uurimistöid ja täna toimub autasustamine. Noorimas ehk 5.–7. klasside hulgas oli parim uurimus Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) 7. klassi õpilasel Sander Terasel. Keskmises ehk 8.-9. klasside parimaks valiti samuti SÜG-i uurimistöö, mille viisid läbi 9. klassi tüdrukud Diana Alt ja Elo Nõmm.



Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Marit Valge ütles, et GLOBE üleriigilisel konkursil osalenud õpilaste uurimistööde valdkonnad olid mitmekesised, ulatudes lindudest, taimedest ja pliitidest päikesekiirguse ning õhu ammoniaagisisalduse ja loomade arvu seosteni.



GLOBE programmi keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilisel konkursil osalesid üldhariduskoolide 5.–12. klasside ja kutseõppeasutuste õpilased. Konkursse on Eesti korraldanud alates aastast 1999, suurimad toetajad on haridus- ja teadusministeerium ning USA suursaatkond.



Eesti paistab GLOBE programmis ülemaailmselt silma suure keskkonnamõõtmiste hulgaga. Hiljuti tunnustas meid selle eest ka NASA.



GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooliõpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore ja mis käivitati Maa päeva ürituste raames.



5.–7. klass:

I koht: Sander Teras, SÜG-i 7. klass, “Pliidid Saaremaa kodudes”, juhendajad õp Inge Vahter ja Indrek Peil

II koht: Martin Vesberg, SÜG-i 6. klass, “Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal“, juhendajad õp Inge Vahter ja loodusvaatleja Mati Martinson

III koht: Martin Vesberg, SÜG-i 6. klass, Torm Vatsfeld, SÜG-i 7. klass, “Suvine aialinnupäevik 2015 Saaremaa koduaedades”, juhendaja õp Inge Vahter



8.–9. klass

I koht: Diana Alt ja Elo Nõmm SÜG-i 9. klass, “Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel”, juhendajad õp Inge Vahter ja malakoloog Piret Kiristaja

II koht: Feridee Sevostjanov ja Iris Kirs, SÜG-i 8. klass, “Harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria): bioloogia, ohustatus ja levik Saare maakonnas Mustjala vallas”, juhendaja õp Inge Vahter

III koht: Raido Kiss, Kääpa kooli 9. klass, "Õhu ammoniaagisisalduse võrdlus erineva loomade arvuga farmide ümbruses", juhendajad TÜ vanemteadur Marko Kaasik ja õp Aiki Jõgeva

