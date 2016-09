Uudised

Kärla põhikoolis toimusid olümpiamängud

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. september 2016. Kaugust hüppab “rootslane”, 1. klassi õpilane Janell Tänak. FOTO: Valmar Voolaid Eile peeti Kärla põhikoolis olümpiamängud, mis hõlmasid kümmet ala. Avamisel toimus lipu heiskamine, tule süütamine ja kohal oli ka originaalne olümpiatõrvik.



Toimus ka riikide rongkäik, lauldi kooli hümni, maakonna parim lauatennisist Kadri Väljakivi heiskas lipu ja tule süütas U18 Eesti võrkpallikoondise kandidaat Karl-Erik Tänav.



Osalesid Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Türgi kuni 12-liikmelised võistkonnad. “Riikide valik tuli selle järgi, et meil lõppes eelmisel aastal Komeniuse rahvusvaheline koostöö projekt, milles osalesid just need maad. Külastasime kõiki osalevaid maid ja lõpp toimus meil siin,“ selgitas direktor Jaan Lember.



Kohal oli ka ametlik olümpiatõrvik. Lemberi sõnul kandis seda Saare maakonna läbi aegade üks paremaid kergejõustiklasi Rein Tõru 1980. aastal Tallinnas, kus toimus olümpiamängude avamine purjespordis. “Seda tõrvikut me küll kahjuks tööle ei saanud,“ kurvastas Lember.



Võistkonnad koostati loosi teel osalejatega kõikidest klassidest. Kelle tiimis polnud 12 liiget, sai mõni teha mitu katset. Igal grupil oli esindajaks üks õpetaja ehk vastava riigi olümpiakomitee (OK) esimees.



Nädal ettevalmistuseks



Võistkondadele anti nädal aega, et tegeleda oma kostüümidega ja riigi kilbi koostamisega. “Iga riik valmistas oma kilbi, see oli tegijatele ja teistelegi üldhariv. Lisaks riigi üldinfole kaunistati see näiteks vaatamisväärsuste ja põnevate piltidega,“ rääkis õppealajuhataja Anne Pildre ehk Prantsusmaa OK esimees.



Žürii käis ringi ja valis välja kõige stiilsemalt ja oma esindatavale riigile omapärasemalt riietatud võistkonna. Alade kohtunikeks olid nii kooli õpetajad kui teised spordiga seotud inimesed ja Lääne-Saare valla esindajad.



Näiteks oli jalgpalli täpsuslöökide kohtunikuks lapsevanem Vaido Luks, kes oli eestvedajaks, et Saaremaale esimene selline jalgpallisein üldse ehitada. Säärast seina nähti eelmisel aastal Lätis Tukumsis jalgpallivõistlustel käies. “Kui seda nägime, otsustasime ühe teise lapsevanemaga, et meil on ka sellist seina vaja. Idee rõhus päris pikka aega. Painajast lahti saamiseks tuli see valmis teha,“ kirjeldas Luks, lisades, et ideest teostuseni kaua ei läinud.



Luksi teada kavatsetakse nüüd samasugune saada ka Kuressaare linnastaadionile. “Tegin hiljuti karkassist pildi ja saatsin Vineerimaailmale, kellelt oli tänu meile abi palutud,“ seletas ta.



Neid aitas plaatidega mandri firma Vineerimaailm, kohaliku elektrifirma käest saadi kasutatud elektripostid seina hoidma, kohalikult lauafirmalt karkass ja kohaliku spordiklubi inimesed aitasid seina püsti panna. “Niimoodi kohalike ja sõbralike jõudude abil ta siin seisab,“ lisas Luks.



Sport võitis



Peakohtunikuks oli Kärla spordiklubi juht Raivo Uus, kes ütles, et jalkasein sai lõplikult valmis eelmisel nädalal, kui lisati viimasena äärtesse võrgud. “Suurimad numbrid on paigutatud vastavalt sellele, kuhu on kõige raskem lüüa, keskel, väravavahi kohal on null,“ seletas ta.



Päeva alustati pendelteatejooksuga, kus teatepulgaks kasutati oma kilpi. Jätkati kümne olümpiaalaga: noolevise, hantlitega paigalt kaugushüpe, korvpalli vabavisked, neljakesi koos suusatamine, saapavise selja taha, torudes palli veeretamine, lendava taldriku lennutamine läbi olümpiarõngaste, väikese oda vise istudes ja jalgpalli täpsuslöögid.



Lõpetati köieveo ja olümpiateemalise viktoriiniga.



Stiilseima kostüümi auhinna pälvisid “itaallased“, olümpiateemalise viktoriini nutikaimateks osutusid “türklased“ ja köieveo tugevaimad olid “soomlased“. “Üldkokkuvõttes olid kõik võitjad ja said autasuks medalid. Meie deviis oli: tähtis pole tagajärg, vaid osavõtt, hea meeleolu ja üksteise austamine,“ rõhutas Lember.





Olümpiapäeva parimad:



STIILSEIM KOSTÜÜM

Liilia-Margarita Mändar, Ranek Pärnoja, Heti Anett Aksalu, Hans-Hendrik Magus, Karl-Mathias Pihl, Robert Luks, Helena-Karmen Saar, Timo-Sten Lõoke, Annika Suurna, Kaisa Tänav ja Susann-Marell Mehine ning õpetaja Jaanika Kask



VIKTORIIN

Oliver Altmann, Sten Martin Kuuskor, Rainer Raun, Egeli Lopp, Helina Vatsfeldt, Sandra Tiirik, Toomas Torri, Glen Voojärv, Timo Tarkmees, Imeliine Mändar, Joosep Leemet ja Mauno Mänd ning õpetaja Anne Tõru



KÖIEVEDU

