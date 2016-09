Uudised

Sõjapõgenikud võivad leida tee ka Saaremaale

Laupäev, 17. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. september 2016. Sel nädalal saabus Euroopa rändekava alusel Eestisse 13 Süüria ja Iraagi sõjapõgenikku. Peredele tulid vastu tugiisikud ja nad liikusid edasi oma uutesse kodudesse Tartus, Haapsalus ja Põlvas.



Kolmeliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale üks laps. Mees on arst, naine on töötanud apteegis ning mõlemad on vabatahtlikena aidanud teisi sõjapõgenikke. Lisaks oma emakeelele valdab mees inglise keelt, naine räägib algtasemel inglise ja prantsuse keelt.



Viieliikmelises Iraagi perekonnas on lisaks emale ja isale kolm last. Naisel on kõrgharidus bioloogias ja ta räägib lisaks emakeelele algtasemel ka inglise keelt. Mees on töötanud teenindussektoris.



Viieliikmelises Süüria peres on kolm kooliealist last. Nii naine kui mees on hariduselt ehitusinsenerid ja selles valdkonnas töötanud. Mõlemad räägivad lisaks oma emakeelele algtasemel ka inglise keelt.



Rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles Meie Maale, et põgenikele elukohtade valikul eelistatakse omavalitsusi, kus on reaalne töö leidmise võimalus, juurdepääs avalikele teenustele jms.



“Seega ei saa välistada võimalust, et ka Saaremaal leitakse elukoht mõnele vastuvõetavale sõjapõgenikule. See kõik toimub jooksvalt ning seetõttu pole võimalik midagi täpselt ennustada,“ lisas Raag.



Eesti võtab vastu inimesi, kellele on antud juba rahvusvaheline kaitse. “See tähendab, et neid ei paigutata elama majutuskeskustesse, vaid kohe pärast Eestisse saabumist liiguvad nad neile leitud üürikorteritesse,“ selgitas Raag, lisades, et seetõttu pole põgenikel oma esimese elukoha valikul Eestis võimalik kaasa rääkida.



“Küll aga on neil õigus elukohta vahetada, kuid seda siis iseseisvalt ja ilma riigipoolse toeta,“ lisas Raag.



Kõikide Eestisse vastuvõetavate inimeste puhul selgitatakse enne nende siia saabumist välja nende taust. Kreekas kohapeal tegid sõjapõgenikega intervjuu Eesti eksperdid politsei- ja piirivalveametist, kaitsepolitseiametist ja sotsiaalministeeriumist. Muu hulgas tutvustati intervjuu jooksul Eestit, rahvusvahelise kaitse saanud inimeste õigusi ja kohustusi Eestis ning kohalikke tavasid.



Eesti on tänaseks Euroopa rändekavaga vastu võtnud 60 sõjapõgenikku.



