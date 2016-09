Uudised

Kolmes omavalitsuses hääletati valijameesteks volikogu esimehed

Reede, 16. september 2016.



Autor: Sirli Tooming, Ahto Jakson Reede, 16. september 2016. Vasakult: Aarne Lember, Andrus Raun ja Liilia Eensaar. Valjala, Salme ja Laimjala vallavolikogu otsustasid eile, et saadavad valimiskogusse presidenti valima volikogu esimehe.



Valjala vallavolikogu kinnitas valijameheks volikogu esimehe Liilia Eensaare, kes viib 24. septembril omavalitsuse eelistuse Estonia kontserdisaali. Eensaare sõnul on Valjala arvamusliidrid omavahel kandidaatide sobivust arutanud, ent jättis siiski kõige sobivama kandidaadi nime nimetamata.



“Volikogu liikmed on kohtunud nii Mailis Repsi kui Allar Jõksiga. Siim Kallas, kes on täna Saaremaal, saatis küll õhtusöögikutse, aga mina sinna kindlasti nii lühikese etteteatamisaja tõttu kahjuks minna ei saa,” sõnas Eensaar. “Valjala valla valijamehena toetan kandidaati ja põhimõtteid, mis on selgelt seotud maaelu arenguga. Lähtun oma toetajate soovitustest, meie valik on kollektiivne otsus,” ütles Eensaar.



Kolmapäeva, 21. septembri õhtul tuleb volikogu veel kord kokku. “Siis mängime kõik veel kord läbi, et seejärel suuniste ja nõuannetega pealinna sõita,” lisas Eensaar.



Salme vallavolikogu istungil kohal olnud kaheksa volikogu liiget hääletasid kõik volikogu esimehe Andrus Rauni poolt. Istungilt puudus töö tõttu Andre Anis.



Rauni kandidatuuri valijamehe kohale pakkus välja volinik Maret Seeman.



“Meil praegu konkreetset eelistust presidendikandidaatide seas ei ole. Kõiki kandidaate ei ole ka veel esitatud. Eks see selgub asja käigus. Kandidaate on tulemas suurem hulk,” lausus Raun. Kuna Salme volikogu koosneb valimisliidu liikmetest, siis ei ole neil ka parteilist suunitlust ja ollakse oma otsustes vabad.



Laimjala volikogu valis eile valijameheks volikogu esimehe Aarne Lemberi, kes kogus kõigi seitsme volikogu liikme toetuse. Lemberit pakkus valijameheks volinik Maret Vaga.



Et teada saada, kelle poolt võiks valijamees valimiskogus presidendi valimistel hääletada, viidi volikogus läbi salajane küsitlus. Paraku see ei andnud tulemust, sest vastused tulid erinevad. “Pakuti kõiki võimalikke kandidaate. Lõpliku otsuse pean ikka mina ise tegema,” kinnitas Lember.





Valijamehed

Kuressaare: Jaanus Tamkivi, Jaanis Prii

Orissaare: Marili Niits

Leisi: Andrus Kandimaa

Pihtla: Tiit Kaasik

Kihelkonna: Karl Teär

Torgu: Mihkel Undrest

Lääne-Saare: Maidu Varik

Ruhnu: Heiki Kukk

Valjala: Liilia Eensaar

Salme: Andrus Raun

