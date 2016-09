Uudised

UUS! Presidendiks pürgijad asuvad saarelt endale toetust otsima

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 15. september 2016. Keda võtta, keda jätta? Täna püüab Saaremaalt hääli Siim Kallas (paremalt teine), esmaspäeval on saarele lubanud tulla ka Allar Jõks (vasakult kolmas). FOTO: Madis Veltman / Delfi Praeguseks juba kindlad ja edaspidi valimiskogus ülesseatavad presidendikandidaadid alustavad reedest Saaremaal kohtumisi siinsete valijameestega, kuid mitte kõik neist.



Reformierakonna poolt esitatud presidendikandidaat Siim Kallas kohtub reedel Kuressaares Meedla kojas valijameestega - nii palju kui neid hetkel Saaremaal kohalike omavalitsuste volikogudes välja on selgitatud - sõltumata nende erakondlikust kuuluvusest.



Teatavasti on volikogudel reedeni aega otsustada, keda endi seast presidenti valima saata.



Presidendikandidaat Mailis Repsil ei ole praegu siin kohtumisi kokku lepitud, see aga ei tähenda, et neid aset ei leia. Küll aga külastas Reps juuni algul presidendivalimiste kampaania raames Saare- ja Hiiumaad ning on saarte omavalitsusjuhtidega juba kohtunud.



Kolmapäeval käis Reps Lääne-Virumaal ja neljapäeval Harjumaal. “Võib juhtuda, et ta tuleb veel ka Saaremaale, kuid päris kindlalt väita ei julge. Ta vaatab niiöelda jooksvalt,” ütles Keskerakonna avalike suhete juht Taavi Pukk.



Jõks tuleb esmaspäeval



Eeldatavalt valijameeste poolt presidendikandidaadina üles seatava Allar Jõksi valimiskampaania juhi Taavi Linnamäe sõnul külastab Jõks Saaremaad tõenäoliselt esmaspäeval ja kohtub samuti valijameestega.



“Kohtume erinevate inimestega erinevates paikades, kus see on mõistlik ja logistiliselt sobilik. Ümarlauda, kuhu üritame kõik inimesed kokku kutsuda ning neile loenguvormis tarkust pakkuda, me ei tee,” rõhutas Linnamäe.



Kohtumistel valijameeste ja kohalike omavalitsuste esindajatega räägib Allar Jõks, kuidas ta näeb presidendi rolli, Eesti hetkeolukorda, tulevikku. Teisalt kuulab Jõks, millised on omavalitsuste esindajate ootused presidendile ja kus suunas Eesti peaks edasi liikuma.



Marina Kaljurand ei jõua



Valijameeste poolt esitatakse valimiskogus presidendikandidaadiks ilmselt ka Marina Kaljurand. Tema valimiskampaania juhi Andreas Kaju kinnitusel käis Kaljurand suvel Muhus, mistõttu pole kindel, kas ta rohkem siiapoole tuleb.



“Kuna aega on nii vähe jäänud ja ta pärast Reformierakonna juhatuse otsust (Reformierakonna juhatus otsustas 30. augustil, et erakond toetab valimiskogus oma auesimeest Siim Kallast – toim) paar nädalat kampaaniaga ei tegelenud, kardan, et ta enam Saaremaale mitte mingil juhul ei jõua,” arvas Kaju.



Marina Kaljurand väisas Muhumaad 4. juunil, mil kohtus sealsete ja naabervaldade omavalitsusjuhtide ning volikogu liikmetega.



Mart Helme plaanib



Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme, kes samuti suure tõenäosusega valijameeste poolt presidendikandidaadiks esitatakse, vihjas Meie Maale, et plaanib Saaremaale tulla 21. septembril.



“Kiire aeg ja plaanid võivad muutuda, kuid praegu vekslit välja ei anna. Saaremaa on kena koht küll ja võib sajandat korda Angla tuulikuid vaadata, aga lihtsalt niisama kiirel ajal Saaremaale ei tuleks. Kui viimasel hetkel selgub, et on midagi tähtsamat teha, siis ei tule,” arutles Helme.



