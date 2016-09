Uudised

Noorteka ehitustööd lükati hoogsalt käima

Reede, 16. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 16. september 2016. Tulevase noortekeskuse ette tulid selle eestvedajad Marleen Juhandi (vasakul) ja Melani Koov otse jooksuväljakult. FOTO: Valmar Voolaid Jaanuaris vallavalitsusele esitletud ning õpetajate abil PRIA-st LEADER-programmist rahastuse saanud Salme kooli noorte projekti raames rajatakse kooli kasutuses olevast garaažist noorteklubi.



Praeguseks on ehitustööd käima lükatud ning uued aknad-uksed juba ees.

Salme põhikooli huvijuht ja noorteklubi L.A.D.U MTÜ juhatuse liige Mariliis Lazarev ütles, et remonditööd käivad ja ehitusmehed peaksid oktoobri keskpaigaks töödega valmis saama, seejärel hakkavad viimistlustöid tegema noored ise.



Kolmapäeval hakati paika seadma uusi uksi. Vanade massiivsete puidust kuuriuste asemele paigaldati valgust juurde andvad täisklaasidega uksed. Järgmisel nädalal lähevad lahti sisetööd.



Tualettruumi ja kööginurga jaoks on torud paigaldatud ning radiaatorite tarbeks ühendused tehtud. Kööginurk on ära tellitud ning sisustuse poolelt on olemas kott-toolid. Ülejäänu plaanitakse saada sisustamise käigus.



Noortekeskuse üks eestvedajaid Melani Koov ütles, et värvilahenduses tahetakse kasutada heledamaid hubaseid toone. “Lisaks tahaks seintele teha värvilised käejäljed, kas puu või midagi, et lapsed saaksid kõik ise oma panuse anda,” kirjeldas ta.



Idee saadi Kuressaares Noortejaamas käies, kus on seintel nii käe- kui jalajälgi. “See on hästi äge, kui lapsed saavad ise kaunistada ja pärast näha, et just nende tehtu on seinal.”



Õues spordiväljaku kõrval tegutses eile ka kopp, mis kaevas augud erinevate atraktsioonide paigaldamiseks.



“Praegu peavad sooja andma radiaatorid, aga edaspidi plaanime noortekeskust täiustama hakata erinevate projektide toel ja saada ka õhksoojuspumba,” teatas Lazarev.



Tegevusi nii sees kui väljas



4. oktoobril tuleb õue üles seatavat suuremat atraktsiooni – terviseparki – avama tuntud kulturist Ott Kiivikas.



Kui oktoobri keskel lõpetavad töömehed oma osa ja noored teevad ruumid kenaks, loodab Lazarev, et noortekeskuse võiks avada novembris, enne lume tulekut.



“Sooviks kohale kutsuda kõik, kes meid aitasid, ja koos tervisepargi osaga teha kena avamisõhtu,” selgitas Lazarev.



Kooli haldusjuht Mare Poopuu ütles, et õue tulevad lisaks tervisepargile veel poom, ronimissein ja mitu muud atraktsiooni.



“Neid saab kasutada kas koolis spordipäevadel, teatevõistlusel või valdade spordipäeval. Samuti võib tervisepargis treenimas käia ka külarahvas,” seletas ta.



