Laine Lehto pälvis stipendiumi

Reede, 16. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 16. september 2016. Veikko Lehto, KG muusikaõpetaja ja Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat Laine Lehto, tema endine õpilane Keidi Saks ja KG direktor Toomas Takkis. FOTO: erakogu Eile Toompeal Teaduste Akadeemias toimunud Riho Pätsi Koolimuusika Fondi tunnustamisüritusel sai esimese saarlasena laureaadiks Kuressaare gümnaasiumi muusikaõpetaja Laine Lehto.



Laine Lehto ütles, et tegemist oli väga piduliku, hästi ette valmistatud ja läbi viidud suurejoonelise üritusega. Samas jättis kogu kohapealne atmosfäär sooja ja südamliku mulje.



“Meeldis, et stipendiaate tutvustasid neile lähedased õpilased või kolleegid, meeldisid ka vaheldusrikkad ja kõrgetasemelised muusikalised vahepalad,” kirjeldas Lehto.



“Olen tänulik oma õpilasele Keidi Saksale väga liigutava kõne ja vahetult armsa laulukatkendi eest ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatusele, kes mu kandidatuuri üles seadis.”



Lehto oli Keidi Saksale 5.–9. klassi juhataja ja 12. klassini muusikaõpetaja. “Ta on väga siiras, armas ja tore inimene, kes saavutab õpilastega väga kergesti kontakti,” kirjeldas Keidi.



Liidriomadustega ja kohusetundlik



Praegusel ajal on nad väga head tuttavad. Tänaseni on nad seotud segaansambli Sa:rlaine vilistlastest moodustatud koosseisuga Järellainetus, millega on mitmel korral edukalt osaletud Alo Mattiiseni nimelisel vabariiklikul ansamblite konkursil. Keidi Saks laulab ansamblis sopranit ja Laine Lehto on nende juhendaja.



Riho Pätsi Koolimuusika Fondi esimees Inge Raudsepp ütles, et Laine Lehto valiti välja paljude õpetajate seast.



“Lehto tegevus on olnud väga nähtav kahel tasandil. Kõigepealt on ta Kuressaare gümnaasiumis muusikaõpetaja töö kõrvalt algatanud üleriigilisi konkursse ja teinud head tööd kooridega. Teiseks on ta Saaremaa esindaja muusikaõpetajate liidu volikogus,” selgitas ta.



“Ta on silma paistnud just väga aktiivse suhtumisega liidrina, kes suudab koondada õpetajaid oma uute ideedega ning samal ajal ka suure järjepidevuse ja kohusetundlikkusega,” kirjeldas Raudsepp, lisades, et Lehto tegevus on olnud silmapiiril pikka aega.



