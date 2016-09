Uudised

Evelini uued tooted on jäänud soiku

Reede, 16. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. september 2016. Märtsi keskpaigas saatis Evelin Ilves Karja pagariärisse uued näidistooted ja andis lootust, et mõnda neist võib tulevikus ehk poelettideltki saada.



Näidiste seas olid kääritatud speltaleib, šokolaadileib, kaera-seemneleib ja mandli-kookoseleib.



“Katsetasime suvel tõesti paari asjaga. Nüüd on asi natuke soiku jäänud, sest olen pühendunud oma telesaatele. Samas – kääritatud speltaleib jõudis küll sinnamaani, et peaaegu võiks katsetada päris tarbijaga. Üks jahuvaba leib ka. Küll nad tulevad, kui on õige aeg,” ütles Evelin Ilves Meie Maale. Näidiste seas olid kääritatud speltaleib, šokolaadileib, kaera-seemneleib ja mandli-kookoseleib.“Katsetasime suvel tõesti paari asjaga. Nüüd on asi natuke soiku jäänud, sest olen pühendunud oma telesaatele. Samas – kääritatud speltaleib jõudis küll sinnamaani, et peaaegu võiks katsetada päris tarbijaga. Üks jahuvaba leib ka. Küll nad tulevad, kui on õige aeg,” ütles Evelin Ilves Meie Maale.

