Laps kukkus lahtise kattega kaevu

Reede, 16. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. september 2016. Ristiku tn 28 maja ees garaažide juures on lahtise kattega auk, kuhu möödunud kuu lõpus kukkus ühe jalaga puusani sisse piirkonnas elav laps. FOTO: Valmar voolaid Tänavu augusti lõpus leidis aset juhtum, kus Ristiku tn 28 maja ees garaažide juures olevasse kehvasti kaetud vett täis auku kukkus ühe jalaga puusani sisse piirkonnas elav laps.



Laps ei saanud haiget, kuid ehmatusest hakkas nutma. Augu läbimõõt on ligikaudu meeter, sinna mahub sisse kukkuma ka täiskasvanu, kui luuk pealt ära on. Et auk on vett täis, on see ohtlik.



Pärast juhtunut võttis anonüümseks jääda soovinud ema ühendust päästjatega, kes panid koha ümber läbikäiku keelava lindi.



“Inimese käisid ikka ja tegid selle katki. Kirjutasime abikaasaga ka Kuressaare veevärgile, aga nemad ütlesid, et see ei ole nende rida ja soovitasid meil ühendust võtta linnavalitsusega. Siis me kirjutasime linnavalitsusse, kust meile pole siiani vastust tulnud, me ei tea isegi seda, kas keegi on sellega tegelema hakanud,” rääkis naine. Ta ütles, et nüüdseks on nad abikaasaga juba neli korda linnavalitsusele kirjutanud, aga ei ole saanud mingit vastust.



“Kontakt kui selline on perega olnud, aga kirjalikult ei ole keegi neile vastanud. Ei saa väita, et see küsimus oleks täitsa tagasisideta jäänud,” tõdes Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Ta ütles, et tegu ei ole linna maaga, vaid garaažiühistu maaga, mille eest vastutab omanik.



“Suhtlemisel linnavalitsusega kinnitas hooneühistu esimees, et kaev on luugiga kaetud. Linnavalitsus on pakkunud ka võimalust auk täita,” lausus Maripuu.

Meie Maa käis auku üle vaatamas ja selgus, et luuk kattis küll auku, kuid oli tõepoolest lahtine, mistõttu võib hooletute autojuhtide tõttu kergesti paigast liikuda.



“Selle augu peal on metallist luuk, aga see ei ole kinnitatud. Varem oli seal juures tänavavalgustuspost ja siis ei sõidetud seal autodega nii lähedalt mööda. Nüüd sõidetakse autodega sealt pealt läbi. Suure sajuga koguneb sinna ka vesi, mis kaant kergitab,” rääkis ema.



