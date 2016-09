Uudised

Novabeta jäi kohtus lõplikult alla

Reede, 16. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 16. september 2016. Riigikohus ei võtnud uute parvlaevade toitlustaja leidmiseks välja kuulutatud konkursil osalenud, kuid mitte valituks osutunud Novabeta OÜ kassatsioonkaebust menetlusse.



Aprillis jättis riigihangete vaidlustuskomisjon Novabeta kaebuse uutele parvlaevadele toitlustaja leidmise konkursi tulemuse tühistamiseks läbi vaatamata, kuna leidis, et TS Laevad ei ole riigihankekohuslane. OÜ Novabeta kaebas riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse edasi Tallinna halduskohtusse, kus see maikuus muutmata jäeti. Novabeta kaebas halduskohtu otsuse omakorda edasi Tallinna ringkonnakohtusse, mis jättis juulis jõusse Tallinna halduskohtu otsuse.



Ei võetud menetlusse



Novabeta läks edasi riigikohtusse, mis ei võtnud kaebust menetlusse. Ringkonnakohtu otsuse järgi tuleb Novabetal TS Laevad OÜ kasuks maksta menetluskulu summas 2000 eurot.



Lisaks keelas ringkonnakohus Novabetal tutvuda TS Laevade ja Arensburg OÜ vahel sõlmitud lepingu teatud punktidega, kuna need sisaldavad ärisaladust. Mainitud punktid käsitlevad TS Laevade poolt makstavat tasu ja laevameeskonna toitlustamisega seonduvat kulu.



Uute parvlaevade toitlustuskonkursi raames saatis TS Laevad kutse kokku 14 ettevõttele. Pakkumise tegi kaheksa ettevõtet, kellest neljaga kohtuti teises voorus.



Teenindab Arensburg



Valituks osutus Arensburg OÜ, kellega on praeguseks TS Lavadel leping sõlmitud.



