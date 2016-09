Uudised

Koost veel uksi kinni ei pane

Reede, 16. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. september 2016. Vahetult enne jaanipäeva avati Muhus Liiva keskuses restoran Koost, kus pakutakse korralikku, ent lihtsat kehakinnitust.





Juba juulis ütlesid restorani pidajad, et septembris vaadatakse nelja kuu tulemused üle ning seejärel otsustatakse, kuidas sügisel jätkata plaanitakse. Restorani peavad Toomas Rohtlaan, Meelis Meedla ja Kalvar Kase.



“Praegu oleme ikka veel avatud. Esialgu oleme avatud iga päev, aga eks vaatame, mida oktoober toob, kas läheme nädalalõppude peale või mida me teeme,” ütles Toomas Rohtlaan.



Tigu võttis koja selga ja lahkus Muhust



Tipprestoran Tigu võttis koja selga ja lahkust Muhust septembri algul. Saare maakonnas tegutses Tigu juba teist aastat. Muhus restorani avamine on olnud plaaniline suveprojekt. Toitu pakuti kuni 4. septembrini. Asjadega koliti tagasi mandrile, kuid praegu peab Tigu puhkust.



“Momendil me puhkame pärast seda kolmekuulist töötamist. Muhuga oleme lõpetanud ja Tallinnas hakkame ka kolima, aga seda infot me veel ei anna, kuhu. Novembris on plaanis avada uksed, kuid lepingud on veel allkirjastamata. Praeguse seisuga oleme suletud, kuni leiame uue ruumi,” rääkis Kristel Randrüüt.



Ta tõdes, et suvi Muhus oli väga hea, samas on turismihooaeg lühenenud. “Isegi ei ütleks ära uuesti Muhusse tulla,” sõnas Randrüüt. Juba juulis ütlesid restorani pidajad, et septembris vaadatakse nelja kuu tulemused üle ning seejärel otsustatakse, kuidas sügisel jätkata plaanitakse. Restorani peavad Toomas Rohtlaan, Meelis Meedla ja Kalvar Kase.“Praegu oleme ikka veel avatud. Esialgu oleme avatud iga päev, aga eks vaatame, mida oktoober toob, kas läheme nädalalõppude peale või mida me teeme,” ütles Toomas Rohtlaan.Tipprestoran Tigu võttis koja selga ja lahkust Muhust septembri algul. Saare maakonnas tegutses Tigu juba teist aastat. Muhus restorani avamine on olnud plaaniline suveprojekt. Toitu pakuti kuni 4. septembrini. Asjadega koliti tagasi mandrile, kuid praegu peab Tigu puhkust.“Momendil me puhkame pärast seda kolmekuulist töötamist. Muhuga oleme lõpetanud ja Tallinnas hakkame ka kolima, aga seda infot me veel ei anna, kuhu. Novembris on plaanis avada uksed, kuid lepingud on veel allkirjastamata. Praeguse seisuga oleme suletud, kuni leiame uue ruumi,” rääkis Kristel Randrüüt.Ta tõdes, et suvi Muhus oli väga hea, samas on turismihooaeg lühenenud. “Isegi ei ütleks ära uuesti Muhusse tulla,” sõnas Randrüüt.

Veel artikleid samast teemast »