Sõrulased mälestavad Saksa deporteerituid

Reede, 16. september 2016.



Homme toimub taas Saksa okupatsioonivõimude poolt sõrulaste deporteerimise mälupäev.



Päeva alustatakse Jämaja surnuaial lähedaste haudade külastamisega ning keskpäeval mälestusjumalateenistusega Jämaja kirikus. Edasi peatutakse Sääre mälestuskivi juures, kus MTÜ Eesti Natsismiohvrite Ühingu (ENÜ) juhatuse liikme Virve Toomi teada võtab sõna ENÜ juhatuse liige Herbert Gailan. Seejärel suundutakse Mõntu sadama mälestuskivi juurde.



Päeva jätkatakse Torgu kogukonnamajas, kus kokkutulnud esinevad lühikeste sõnavõttudega ning süüakse õhtust. Jalakeerutamiseks on tellitud ka muusikud.

Sõrve Natsismiohvrite Seltsi juhi kohusetäitja Maie Kuldkepp ütles, et kogukonnamajas ütleb tervitussõnad Herbert Gailan. Sõna võtab ka Tiit Põld, kuid ülejäänud osas on avatud mikrofon, seega ei ole ette teada, kui palju inimesi üles astub.



