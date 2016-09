Uudised

Infopäeval räägiti kasvatusperedest

Reede, 16. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 16. september 2016. SA Tuletorn Fondi esindajad Katrin Nadel (vasakul) ja Ilona Oolu maakonna sotsiaaltöötajate infopäeval oma tegemisi tutvustamas. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus maakonna sotsiaaltöötajate infopäev, kus SA Tuletorn Fondi esindajad tutvustasid oma tegevusi.



Sihtasutus pakub käitumis- ja tundeeluhäiretega lastele-noortele individuaalpedagoogilist noorteabi kasvatusperes, kujundades nii eetilisi tõekspidamisi ja igapäevaeluks vajalikke oskusi.



SA Tuletorn Fondi esindajad Katrin Nadel ja Ilona Oolu tutvustasid maakonna sotsiaaltöötajate infopäeval individuaalpedagoogika põhimõtteid. Arutati, kas ja kui vajalik oleks sarnane teenus Saaremaal ja kuidas leida juba täna selliseid kasvatusperesid.



Oluline on ennetus



Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru ütles, et praegu on üheksa saksa last Eesti kasvatusperedes. “Ka Eestis on selliseid lapsi, kes võivad lõpetada noortevanglas. Vahepeal on aga võimalik rakendada veel mõnda etappi, et ta sinna ei satuks – ta saaks turvatunde, enesehinnangu ja usalduse kasvatamise kaudu pöörduda tavaellu tagasi.”



Saksa lastega seonduvad kulud katab Saksa riik ja on huvitatud, et need noored pöörduksid kodumaale tagasi. Samas ei ole veel võimalik Eesti laste peal neid metoodikaid kasutada, sest kogu projekti kulud on väga kõrged. “Eestis ei ole sellist seadust ega eelarvet, et neid kulusid katta,” nentis Tõru.



Lai võrgustik



Individuaalpedagoogiline noorteabi on end tõestanud lahendus lastele ja noortele, kellel esinevad käitumis- ja tundeeluhäired ning kes seetõttu vajavad neist ülesaamiseks ühe täiskasvanu pidevat tähelepanu ja tuge ühe-kahe aasta vältel.



Tuletorni võrgustik tagab Oolu sõnul kasvatusperele kohapealse pideva toe. “Pedagoogiline juhataja ning meie koordinaatorid on vahelüliks nooruki, kasvatajate, bioloogiliste vanemate ja lastekaitsetöötaja vahel. Koordinaatorid toetavad ja suunavad aktiivselt igapäevast kasvatustööd ning aitavad probleeme lahendada,” rääkis ta.



Samuti toimub kollegiaalne nõustamine koordinaatorite vahel nii Eesti-siseselt kui ka võrgustikku kuuluvate välisorganisatsioonidega. Tuletorn kuulub ühtsesse võrgustikku samanimeliste organisatsioonidega Saksamaal, Norras, Rootsis, Soomes ja Leedus. Omavahel tehakse tihedat koostööd täiendõppe, kogemuste vahetamise ja tulevikusuundade osas.



