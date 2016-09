Tootjale makstav piimahind tõuseb

Uudised

Autor: Vilma Rauniste Reede, 16. september 2016. Tõnu Post. Saaremaa piimatööstuse nõukogu otsustas eilsel koosolekul piimatootjatele maksta 1. oktoobrist alates 25 senti liitrilt.



Nõukogu esimees Tõnu Post teatas, et Saaremaa piimatööstus kergitab piimahinda kahe sendi võrra taas esimesena.



"Maailmaturul on seis paremaks läinud, usun, et tendents jääb püsima. Äkki jõuame vähehaaval hinda tõstes ka selleni, et ühel päeval enam kahjumit ei tiksu. Kaks aastat on tootjatele raskelt mõjunud, ükski firma ei saa aga lõputult kahjumit toota," ütles Tõnu Post.



