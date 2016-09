Uudised

MEIE MAA TV: Vaata uskumatuid kaadreid üle mere kappavast hirvest! (5)

Neljapäev, 15. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. september 2016. FOTO: ekraanitõmmis Fantastilise video tegi Kristian von Wowern, kui lendas paraplaaniga Kaimri kandis. Paraplaani külge oli kinnitatud drooni kaamera, mis filmis üles kogu 1,5-tunnise lennu.



“Ma ise seda kaamerat liigutada ei saa, saan liigutada ainult tervet paraplaani. Kui olin umbes tund aega lennanud, siis kell oli 20–20.15 ja päike paistis veel natukene. Lendasin üle metsa ranna poole pilliroo peale ja seal on väike laht ning poolsaar. Hakkasin lendama paremale, kui nägin, et silmapiiril midagi liigub. Et oh, sealt tuleb hirv,” kirjeldas Wowern.











Ta liigutas paraplaani nii, et kaamera ka liikus ja saigi need unikaalsed kaadrid.



“Mind on sarjatud, et miks ma hirmutan looma, et ma pole humaanne, aga see polnud pahameelne jälgimine. Lihtsalt ma olin seal ja hirv oli seal ning kogemata läksime samas suunas. Polnud nii, et oh, loom – ja asun jälitama. Hirv läks pilliroo sisse ja ma lendasin edasi, nii et meie mõlema elu on jätkuvalt kena,” lisas Wowern. “Ma ise seda kaamerat liigutada ei saa, saan liigutada ainult tervet paraplaani. Kui olin umbes tund aega lennanud, siis kell oli 20–20.15 ja päike paistis veel natukene. Lendasin üle metsa ranna poole pilliroo peale ja seal on väike laht ning poolsaar. Hakkasin lendama paremale, kui nägin, et silmapiiril midagi liigub. Et oh, sealt tuleb hirv,” kirjeldas Wowern.Ta liigutas paraplaani nii, et kaamera ka liikus ja saigi need unikaalsed kaadrid.“Mind on sarjatud, et miks ma hirmutan looma, et ma pole humaanne, aga see polnud pahameelne jälgimine. Lihtsalt ma olin seal ja hirv oli seal ning kogemata läksime samas suunas. Polnud nii, et oh, loom – ja asun jälitama. Hirv läks pilliroo sisse ja ma lendasin edasi, nii et meie mõlema elu on jätkuvalt kena,” lisas Wowern.

Veel artikleid samast teemast »