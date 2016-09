Uudised

In memoriam Aarne Rannamäe 10.05.1958 – 10.09.2016

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. september 2016. FOTO: Mare Pihlak Homme keskpäeval saadetakse telemajast viimsele teekonnale tuntud teleajakirjanik Aarne Rannamäe.



Oli aasta 1976 ja Tartu riiklik ülikool võttis esimest korda vastu üliõpilasi vastavatud žurnalistika osakonda. Aarne oli üks neist, kes otse koolipingist sinna osakonda astus ja sisse sai. See oli Juhan Peegli esimene ja viimane päris oma ajakirjanike kursus.



Kui kursus omavahel juba rohkem tuttavaks sai, selgus, et Tartu poiss Aarne on ikka väga tark poiss ja kui teised kompasid inglise keelt tolle aja kohta rahuldavalt, siis Aarne oskas päris soravalt rääkida. Seda märkas loomulikult ka inglise keele õppejõud ja kuna Aarnest oli saanud meie kursuse vanem, siis hakkas õppejõud kutsuma Aarnet Monitoriks (inglise keeles kursuse juhendaja). Nimi jäi Aarnele külge kui kleebitult ja viie aasta jooksul kursusel keegi teda muudmoodi ei kutsunudki.



Huumor oli Aarnel selline väljapeetud ja vahel heatahtlikult tögav. Kui kolmanda kursuse alguses pärast suve ülikooli peahoones kogunesime, tuli Aarne rahulikul sammul meie juurde, vaatas mulle otsa ja küsis imestunult: “Mis sind veel siia toob, sul ju mees leitud?“ Naistest kubisevas filoloogia teaduskonnas oli käibel selline nali, et kui naine ülikooli ajal meest ei leia, siis hiljem hoopiski mitte. Mina olin aga suvel abiellunud. Aarne siis uuris tõsisel moel, mis ühel naisterahval ülikoolist veel vaja peaks olema.



Kui hiljem Aarnet teleekraanilt nägin, tuli tal vahel suunurka just seesama kaval muie, kui ta tõsise näoga vimkaga küsimusi esitas. See tegi sooja tunde.

Aarne on hea näide sellest, et tingimata ei pea iga viie aasta tagant töökohta vahetama nagu nüüd kombeks, sa võid ka samal kohal järjest paremaks ja paremaks saada.



Kui Aarne kedagi intervjueeris, oli hea tunda, kuidas tema mõte liikus just sedasama rada pidi, mida meile ülikoolis oli õpetatud. See oli meie põlvkonna tunnetus maailmast ja selle põlvkonna esindajaid pole tegevajakirjanikena enam palju järele jäänud. On mindud tasuvamale tööle, sest rikkaks ajakirjaniku tööga ei saanud. Kuid samas oli võimalus iseendaks ja ausaks jääda. Aarne just selline oligi.



Ma ei usu, et ta seda kahetsenud oleks.



Kord kohtusime Tallinna äärelinnas ühes kaubahallis ja kuidagi jutu sees küsisin, kas ta elab nüüd siin lähedal. Aarne hakkas südamest naerma ja ütles ilma mingi kahetsuseta hääles, et sellist raha tal küll pole, et siin oma majas elada. Nii ta töötaski kogu oma elu mitte raha, vaid väärt ajakirjanduse nimel.

