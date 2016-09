Uudised

Ruhnu koolimaja läheb peagi remonti

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 15. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile sõlmisid Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ja Saaremaa ettevõtte EBC Ehitus juhatuse liige Ago Arge lepingu Ruhnu koolimaja hoone rekonstrueerimiseks. Töödega alustatakse käesoleva aasta 27. septembril.



Hoone uuendatakse põhjalikult ja kapitaalselt põrandatest kuni katuseni. Uuendusena saab koolimaja maaküttesüsteemi ning klassiruumid teisele korrusele.



Vallavanema sõnul on tegemist muinsuskaitseobjektiga, mistõttu tuleb hoonet uuendades muinsuskaitseameti ettekirjutusi kiivalt järgida. ”Näiteks tuleb taastada kõik uksed ja aknad ning säilitada põrandad ja verandaosa,” kõneles Urvet. ”Tegemist on siiski ligi 150-aastase hoonega.”



Lepingu maht koos käibemaksuga on 503 949 eurot, millest veidi alla 300 000 euro kaetakse valitsuse omandireformi reservfondist. Kuigi vallal kogu summat hetkel veel ei ole, on vallavanem optimistlik: ”Sellega tegeleme ja potentsiaalsed väljavaated on silmapiiril. Praegu ei taha veel kõva häälega välja öelda.”



