Uudised

UUS! PALEEPÖÖRE TULEKUL? Lääne-Saare opositsioon hääletas Tinno kandidaadi kindlalt maha

Kolmapäev, 14. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson, Veiko Visnapuu Kolmapäev, 14. september 2016. Opositsiooni poolt valijameheks hääletatud Maidu Varik (keskel) ütles, et annab presidendivalimistel hääle Allar Jõksile. FOTO: Valmar Voolaid Lääne-Saare vallavolikogu otsustas valimiskogusse saata presidenti valima sotsiaaldemokraadi Maidu Variku, mis tähendab, et opositsioon tegi võimulolijatele nii-öelda ära.



“Nagu ütles Ostap Bender unustamatus raamatus “12 tooli”, et jää hakkas liikuma, härrad vandekohtunikud,” tõdes Maidu Variku kandidatuuri üles seadnud Mart Maastik Meie Maale. Osta artikkel ja loe ka teisi arvamusi! Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõigi viimase 7 päeva artiklitele on 0.80 EUR. NB! Päevapiletiga ei saa lugeda artikleid, mis on vanemad kui 7 päeva! Arhiivi lugude lugemiseks on vaja osta ligipääs artikli kaupa. Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-makse Internetis kasutamine. Loe täpsemalt m-maksete kohta



Võimalik on osta ka veebiligipääs vastavalt 45€ eest aastaks või 25€ eest pooleks aastaks ja Te ei pea enam mobiiliga maksmisele aega kulutama. Selleks palume saata aadressile



Kui oled paberlehe tellija, siis saad ühele pereliikmele vormistada ka tasuta ligipääsu veebimaterjalidele id-kaardi põhiselt. Palun saada aadressile Selleks palume saata aadressile tellimus@meiemaa.ee : Tellija nimi, isikukood (logimine ID-kaardiga), e-maili aadress ja arve saaja andmed, kui arve maksja on erinev tellijast., siis saad ühele pereliikmele vormistada ka tasuta ligipääsu veebimaterjalidele id-kaardi põhiselt. Palun saada aadressile tellimus@meiemaa.ee : tellija nimi, aadress ja veebiligipääsu saaja nimi, e-posti aadress ja isikukood (kui erineb tellijast). Sisselogimine toimub veebilehe paremas ülanurgas asuva viite "Logi sisse" abil. Ligipääs on avatud sama kaua, kui leht on tellitud.

Veel artikleid samast teemast »