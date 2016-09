Uudised

Salmele võib tulla päikeseelektrijaam

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. september 2016. Foto on illustratiivne. Salmele plaanitakse ehitada päikeseelektrijaam, mis toodaks energiat otse Elektrilevi võrku.



Solen Projekt OÜ juhatuse liige Priit Pikk ütles, et plaan on Salme alajaama juurde ühendada kuni 200 kW võimsusega päikeseelektrijaam. Projektile pole küll veel rahastust saadud, aga selle nimel tehakse tööd.



“Plaan peab olema. Kui rahastuse leiame, siis me selle sinna ka ehitame, kuna see on sobiv koht,“ selgitas ta. “Kui jaam käiku läheb, toodab see eeldatavalt 200 MW/h elektrienergiat aastas, mis on umbes 100–150 pere aastane elektrivajadus.“



Hiljuti läks käiku Solen Projekt OÜ omanike teise firma poolt ehitatud Saaremaa suurim päikeseelektrijaam Saiklas. “Mõtted liiguvad ja inimesed on päikeseenergiast huvitatud ning järjest arendame, kui vähegi võimalik,“ kinnitas Pikk.



Salme valla sisemaa ja Salme aleviku üldplaneeringu kohaselt ei asu Mardipõllu katastriüksus detailplaneeringu kohustusega alal ega väärtuslikul põllumaal. Samas piirneb ehitatav päikeseelektrijaam vahetult tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega, kus asuvad endise Sõrve sovhoosi tootmishooned.



