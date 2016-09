Uudised

Hooldekodu unistab köögist

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. september 2016. FOTO: Valmar VOolaid Juunis avatud Lääne-Saare hooldekodu on valla sotsiaalkomisjoni ja hooldekodu nõukogu esimehe Koit Voojärve sõnul hästi tööle hakanud.



“Iga käivitamine on keeruline, aga suuri probleeme pole olnud, väikesed igapäevaelu nüansid,” rääkis Voojärv.



Vastavalt sellele, kuidas on olnud maja täituvus, on personali juurde võetud ja praegu on hooldekodus tööl 18 inimest. Ametis on ka tegevusjuhendaja.



“Järjekorrad Saaremaa hooldekodudesse on ära kadumas ja see näitab, et otsus hooldekodu rajada oli õige. Meile mahuks 45 inimest, aga praegu nii palju inimesi pole,” lisas Voojärv.



Kui aga peaks vajadus tekkima, siis läheb käiku ka kolmas korrus ning juurde tuleb veel 2–3 töökohta. Konkreetseid plaane kolmanda korrusega aga veel välja käia ei ole.



“Keskendume oma köögi valmimisele. Praegu ostame toitlustamise Arensburgist sisse, aga käesoleva aasta lõpuks võiks hooldekodul oma köök olemas olla. Ka see toob kaasa mõned töökohad,” rääkis Voojärv.



Kaugemale ette vaadates on aga mõtteid ka neljanda korrusega.



