Uudised

Maavanema jätkamise osas valitseb teadmatus

Kolmapäev, 14. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. september 2016. Maavanema üks põhilisi rolle on esindusülesannete täitmine. Kaido Kaasik pildil koos teeneka pedagoogi ja treeneri Milvi Vissiga. FOTO: Valmar Voolaid Kuigi Saare maavanema Kaido Kaasiku viieaastane ametisoleku aeg saab kuu aja pärast ümber, ei ole siiani selge, kas ta jätkab kuni maavalitsuste eksisteerimiseni või nimetatakse paika uus.



Kaasik nimetati maavanemaks 2011. aasta 6. oktoobril vabariigi valitsuse otsusega. Tema ametiaeg algas sama aasta 17. oktoobril ja lõpeb tänavu 16. oktoobril.



“Loodame otsuse uue maavanema ametisse nimetamise või praeguse maavanema jätkamise kohta teha lähiajal,” vastas Meie Maa päringu peale riigihalduse minister Arto Aas nädal tagasi ehk 8. septembril. Paraku ei ole siiani Saare maavanema küsimuses mingisugust selgust.



“Isegi kui otsust ei tehta selleks ajaks, pikeneb praeguse maavanema ametisoleku aeg kohusetäitjana kuni otsuseni automaatselt,” selgitas Kristina Haavala rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast.



Ise valmis jätkama



Kas pärast ametiaja täitumist hakatakse uusi maavanemaid üldse ametisse nimetama, võib sõltuda ka sellest, kui kaua jätkavad maavalitsused. Kevadel levis avalikkuses info, mille kohaselt lõpetavad rahandusministeeriumi plaani järgi maavalitsused tegevuse 2019. aasta 1. jaanuarist.



Viimane kord, kui rahandusministeerium tutvustas plaani valitsusele, tegi ministeerium ettepaneku maavalitsused reorganiseerida 1. märtsiks 2018.

“Võibolla pikendatakse minuga sinnani lepingut. Minu käest küsiti küll. Ma arvan, et uut inimest ei ole vaja panna. Oleme maakonnas nii palju asju alustanud ja võiks nendega lõpuni minna,” ütles Saare maavanem Kaido Kaasik.



Ise oleks ta nõus jätkama vähemalt niikaua, kuni haldusreform saaks lõpule viidud. “Ega liiga pikaks ajaks tohi ka jääda,” arvas Kaasik.



Näiteks Hans Teiv oli maavanema kohusetäitja tervelt kolm aastat, enne kui maavanemaks nimetati Toomas Kasemaa.



Rahandusministeeriumi selgituse kohaselt peaksid praegusel kujul maavalitsused üldse niiöelda pildilt kaduma ja nende ülesandeid hakkaks täitma regionaalamet, kellel oleks neli tööpiirkonda analoogselt teiste ametitega.



Neli piirkonda



Nii näiteks on politsei- ja piirivalveametil neli prefektuuri – Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne. Kas regionaalamet ja selle piirkonnad tulevad või mitte, pole samuti valitsuse tasandil otsustatud.



Maavanem Kaido Kaasik pakkus rahandusministeeriumile, kelle haldusalasse maavanemad kuuluvad, välja, et tehtaks ka Lääne-Eesti saarte regioon, mis hõlmaks Saare, Hiiu ja Lääne maakonda.



“Töökohad võib ju siit Tallinna ära viia, aga töö ei kao. Meil tegelevad kaks inimest maa-asjadega ja meil on üle 1500 lepingu, mis vajavad jälgimist. Nii on kerge liimile minna ja hurraaga kaasa minna. Pigem oleks vaja töökohti Saaremaale juurde tuua,” leidis Kaasik.



Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul ei ole valitsus maavalitsuste tegevuse reformimise kohta veel otsust teinud ja arutelud jätkuvad sügisel. “Senine maavalitsuste tegevuste kord kehtib seni ikka edasi,” lausus Aas.



Valitsus vaeb saatust



Töökohtade vähenemist väiksemates maakonnakeskustes on rahandusministeeriumi idee järgi võimalik kompenseerida riigimajade loomisega, asutuste väljaviimisega pealinnast ja asutuste töö ümberkorraldamisega, kus teatud töölõigud antakse asutuse ühe piirkondliku üksuse täita.



Riigimaja on maakonnakeskuses paiknev esinduslik hoone, kuhu on koondunud riigiasutused.



Valitsus arutas, millal ja kuidas maavalitsused reorganiseeritakse, viimane kord 25. augustil ning jätkab arutelu kas septembri lõpus või oktoobri algul.



Eelmised Saare maavanemad

Toomas Kasemaa 2006–2011

Hans Teiv 2003–2006 (Saare maavanema

kohusetäitja)

Jüri Saar 1992–2003

Ants Tammleht

1990–1991 (enne seda Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee esimees 1982–1990). Kaasik nimetati maavanemaks 2011. aasta 6. oktoobril vabariigi valitsuse otsusega. Tema ametiaeg algas sama aasta 17. oktoobril ja lõpeb tänavu 16. oktoobril.“Loodame otsuse uue maavanema ametisse nimetamise või praeguse maavanema jätkamise kohta teha lähiajal,” vastas Meie Maa päringu peale riigihalduse minister Arto Aas nädal tagasi ehk 8. septembril. Paraku ei ole siiani Saare maavanema küsimuses mingisugust selgust.“Isegi kui otsust ei tehta selleks ajaks, pikeneb praeguse maavanema ametisoleku aeg kohusetäitjana kuni otsuseni automaatselt,” selgitas Kristina Haavala rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast.Kas pärast ametiaja täitumist hakatakse uusi maavanemaid üldse ametisse nimetama, võib sõltuda ka sellest, kui kaua jätkavad maavalitsused. Kevadel levis avalikkuses info, mille kohaselt lõpetavad rahandusministeeriumi plaani järgi maavalitsused tegevuse 2019. aasta 1. jaanuarist.Viimane kord, kui rahandusministeerium tutvustas plaani valitsusele, tegi ministeerium ettepaneku maavalitsused reorganiseerida 1. märtsiks 2018.“Võibolla pikendatakse minuga sinnani lepingut. Minu käest küsiti küll. Ma arvan, et uut inimest ei ole vaja panna. Oleme maakonnas nii palju asju alustanud ja võiks nendega lõpuni minna,” ütles Saare maavanem Kaido Kaasik.Ise oleks ta nõus jätkama vähemalt niikaua, kuni haldusreform saaks lõpule viidud. “Ega liiga pikaks ajaks tohi ka jääda,” arvas Kaasik.Näiteks Hans Teiv oli maavanema kohusetäitja tervelt kolm aastat, enne kui maavanemaks nimetati Toomas Kasemaa.Rahandusministeeriumi selgituse kohaselt peaksid praegusel kujul maavalitsused üldse niiöelda pildilt kaduma ja nende ülesandeid hakkaks täitma regionaalamet, kellel oleks neli tööpiirkonda analoogselt teiste ametitega.Nii näiteks on politsei- ja piirivalveametil neli prefektuuri – Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne. Kas regionaalamet ja selle piirkonnad tulevad või mitte, pole samuti valitsuse tasandil otsustatud.Maavanem Kaido Kaasik pakkus rahandusministeeriumile, kelle haldusalasse maavanemad kuuluvad, välja, et tehtaks ka Lääne-Eesti saarte regioon, mis hõlmaks Saare, Hiiu ja Lääne maakonda.“Töökohad võib ju siit Tallinna ära viia, aga töö ei kao. Meil tegelevad kaks inimest maa-asjadega ja meil on üle 1500 lepingu, mis vajavad jälgimist. Nii on kerge liimile minna ja hurraaga kaasa minna. Pigem oleks vaja töökohti Saaremaale juurde tuua,” leidis Kaasik.Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul ei ole valitsus maavalitsuste tegevuse reformimise kohta veel otsust teinud ja arutelud jätkuvad sügisel. “Senine maavalitsuste tegevuste kord kehtib seni ikka edasi,” lausus Aas.Töökohtade vähenemist väiksemates maakonnakeskustes on rahandusministeeriumi idee järgi võimalik kompenseerida riigimajade loomisega, asutuste väljaviimisega pealinnast ja asutuste töö ümberkorraldamisega, kus teatud töölõigud antakse asutuse ühe piirkondliku üksuse täita.Riigimaja on maakonnakeskuses paiknev esinduslik hoone, kuhu on koondunud riigiasutused.Valitsus arutas, millal ja kuidas maavalitsused reorganiseeritakse, viimane kord 25. augustil ning jätkab arutelu kas septembri lõpus või oktoobri algul.Toomas Kasemaa 2006–2011Hans Teiv 2003–2006 (Saare maavanemakohusetäitja)Jüri Saar 1992–2003Ants Tammleht1990–1991 (enne seda Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee esimees 1982–1990).

Veel artikleid samast teemast »