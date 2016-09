Uudised

Parvlaeval Leiger tõrguvad mitmed tähtsad süsteemid

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Postimees Kolmapäev, 14. september 2016. FOTO: TSLaevad Järgmise kuu algusest mandri ja Hiiumaa vahel liinisõite alustama pidanud parvlaev Leiger seisab jätkuvalt Türgi laevatehases ning pole veel teada, millal jõuavad ehitustööd niikaugele, et alus saaks hakata Eesti poole liikuma.



Uut laeva opereerima hakkava Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad juhatuse liikme Mart Loigu sõnul käib laevatehases jätkuvalt katsetuste tulemusel kerkinud tehniliste märkuste kontroll ning nende puuduste kõrvaldamine. Muu hulgas on olnud tõrkeid alarm- ning tuletõrjesüsteemidega, elektrisüsteemi maandusega ning juhtimis- ja navigatsioonisüsteemi ühildumisega, märkis ettevõte.



Üleandmine viibib



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul pole osaliselt lihtsalt jõutud veel pärast tehniliste märkuste likvideerimist süsteeme üle kontrollida ja kontrollijärgseid dokumente allkirjastada. Seetõttu ei soovi TS Laevad Leigerit enne vastu võtta, kui kõik olulised süsteemid toimivad ning dokumendid on korras.



Mart Loigu kinnitusel käivad tihedad ettevalmistused laeva vastuvõtmiseks ning ülesõiduks. See tähendab seda, et valmistatakse ette dokumentatsiooni – tehniliste seadmete ja süsteemide manuaale, klassiühingu kontrolli ning teiste dokumentide väljastamist. Ühtlasi toimub ka väljaõpe laeva meeskonnale.



Juhatuse liikme hinnangul on kuni eelpool mainitud toimingute lõpuleviimiseni praegu veel väga keeruline öelda, millal laev lõpuks üle antakse ning millal saab alus alustada teekonda Eesti suunas.



