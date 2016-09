Uudised

Vald laiendab tänavat

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. september 2016. Kuivõrd praegune olukord ei ole piirkonna elanikele vastuvõetav, kavandab vallavalitsus lähiajal Kannikese tänava lõigu laiendamist. FOTO: Valmar Voolaid Ekspertiisile tuginedes kavandab Lääne-Saare vallavalitsus Kudjape Lilleküla elanike seas palju meelehärmi tekitanud kitsa Kannikese tänava laiendamist.



Seoses Lilleküla rahulolematute elanike pöördumisega Kannikese tänava liikluskorralduse asjus esitas volikogu liige Maidu Varik augusti lõpus arupärimise Lääne-Saare vallavanemale Tiina Luksile.



Luksi sõnul on vallavalitsus vastavalt kokkuleppele piirkonna esindajatega täitnud omapoolsed lubadused, mis lepiti kokku 30. juunil toimunud kohtumisel. Nendeks on teeäärte puhastamine võsast ja kividest ning ekspertiis kehtiva liikluskorralduse mõistlikkuse kohta.



Alpha Engineering OÜ koostatud ekspertiisi kohaselt vajab kõnealune piirkond ühesuunalist liiklust.



“Kahesuunalise liikluskorralduse tagamiseks ei piisa liikluskorraldusvahendite (liiklusmärgid, kattemärgistus) lisamisest. Tarvis on lisada vajalik liiklusruum vastavalt nõuetele,” leidis ekspertiis.



“Kuivõrd praegune olukord, vaatamata eeltoodule, ei ole piirkonna elanikele vastuvõetav, kavandab vallavalitsus lähiajal valla omanduses oleva Kannikese tänava lõigu laiendamise ettenähtud normides,” vastas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks volikogu liikme Maidu Variku arupärimisele.



Teepeenar tehakse laiemaks



Vald laskis suvel Kannikese tänavale Mündi tänava poolsesse otsa paigaldada liiklusmärgi “sissesõidukeeld”, kuid elanike hinnangul pandi see sinna ilma nendega eelnevalt kooskõlastamata.



Lisaks leidsid Mündi, Kannikese ja Leesika tänava elanikud, et antud lahendusega suunatakse nad Pihtla teele kohas, kus on oluliselt suurem kiirus, 70 km/h vajadusega sooritada vasakpööre linna sõitmiseks ja see ei suurenda antud piirkonna liiklejate turvalisust mingilgi määral.



Kudjape aleviku Lilleküla vanema Margo Kubjase sõnul oli vähemalt eile keskpäeval liiklusmärk “sissesõidukeeld” endiselt Kannikese tänaval alles. “Tundub, et vald tegeleb olukorra lahendamisega aktiivselt ja on

oodata positiivseid lahendusi,” ütles Kubjas.



Lääne-Saare halduse juht Margus Männik kinnitas, et valla territooriumile jääva Kannikese tänava teepeenar tehakse laiemaks kui mitte sel nädalal siis kahe nädala jooksul kindlasti. “Laiendamist vajav osa on niivõrd väike, et saame selle õige pea korda,” lubas Männik.



Vallavalitsus otsis õigustust



Maidu Varikut ajendas vallavanemale arupärimist esitama valla varasemates vastustes elanike pöördumistele toodud ebapiisavad selgitused, mis olnud enamiku elanike arvates sobimatud ning enamiku huve mittearvestavad. Elanike rahulolematus viis korduvate pöördumisteni.



Variku väitel ei saa praegust vallavalitsust süüdistada selles, et omal ajal ei ole suudetud piisava ettenägelikkusega planeerida tühjale alale mõistusepärast tänavavõrku.



Ta tõi näiteks linna ja valla ühise Kannikese tänava ohtliku Sinilille-Kannikese ristmiku, ebamäärase Leesika-Mündi ristmiku ja tänapäevastele liiklusohutusnõuetele mittevastava Mereranna tee – Kummeli põik – Pihtla tee ristmiku.



“Kõiki osapooli rahuldavate lahenduste otsimise asemel on aga seni püütud leida õigustust ja toetust kunagistest ebaõnnestunud detailplaneeringutest või kogudes toetusallkirju Nõmme ja Sinilille tänava elanikelt, kelle huvides liikluspiirang Kannikese tänaval kahtlemata on,” märkis Varik.



Märgi eemaldamine pole lahendus



Volikogu liige päris vallavanem Tiina Luksilt, miks ei ole suudetud piirkonna elanike enamuse liiklusturvalisuse kaalutlustest lähtuvate ettepanekute menetlemise käigus leida osapooli rahuldavat tulemust ning milliseid võimalikke perspektiivseid lahendusi kujunenud olukorrale pakutakse.



Maidu Varik ei pidanud arutelu rahuldavaks tulemuseks ka seda, kui vald eemaldaks väidetavalt õigusnormidele mittevastavalt paigaldatud ajutise sissesõitu keelava liiklusmärgi Kannikese tänavalt ja taastaks algupärase liikluskorralduse.



“Arvestades elanikkonna jätkuva kasvuga Oolu detailplaneeringu alal, on vaja piirkonna jaoks paremat liikluskorralduse lahendust, näiteks ka Mündi ja Kellukese tänava ühendamist,” arvas Varik.



Lisaks näitab liikluskorraldus, et praegu kasutusel olev teekate, nn purustatud asfalt ei ole tulnud toime kasvava liikluskoormusega ja muutus kiiresti mullaseguseks tolmuks.



