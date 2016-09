Uudised

Ruhnu müstika Limo luidetel leidis lahenduse. Kas ikka leidis?

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 14. september 2016. Kaarel Laugu poeg Joosep seisab uue, värskelt avastatud augu kõrval. FOTOD: Kaarel Lauk Imeline ilming Limo rannas jätkub ja peaaegu iga päev on luidetel avastatud uusi lehter-avasid.



Käesoleva kuu alguses leidis suveruhnlane Meelis Kaas Ruhnust Limo luidete ülemisest otsast müstilise augu, mis oli silmaga hinnates 30 cm lai ja kolm meetrit sügav.



Ruhnlane Kaarel Lauk ja ruhnurootslane Leif Roger Strömfelt võtsid avade tekkepõhjuste uurimise südameasjaks ning on tänaseks jõudnud paarisaja aasta tagusesse aega. Laugu sõnul saab müstikat juba terve mõistuse ja füüsikareeglite järgi seletada.



Nimelt võib avade tekke põhjustajaks olla aastaid tagasi toimunud võimas looduskatastroof, kui tugeva tuule tõttu tõusis vesi nii kõrgele, et saar oli jaotatud kahte ossa. Erakordselt tugeva tormi tagajärjel hävis suur osa metsast.

“Muuseumi andmetel ja kirikuraamatutele tuginedes oli 1810. aastal Ruhnus nii võimas torm, et Ruhnu saar oli suisa kaheks. Arvata võib, et need kaunid Limo luited selle tagajärjel tekkinud ongi,” seletas Lauk.



“Praegu luiteliiva ilmuvaid veidraid lehter-torujaid süviseid võib samuti seostada sadade aastate taguse loodusstiihiaga. Kuna tol ajal ulatus kõrge männimets mere piirini ja ühest avastatud august leiti ohtralt puukoorepuru, millel oli koguni vaiku, võib arvata, et avad on tekkinud liivasse mattunud ja tänaseks määndunud männitüvedest.”



Inimteket olla ei saa



Laugu sõnul tekib avasid juurde ja need on kõik oma olemuselt kaunis sarnased. Rannas viibivatele inimestele need ohtlikud pole, kuna on kohe silmaga näha ning varisevad ajapikku liiva täis.



Eesti geoloogiakeskuses osakonnajuhina töötav Kalle Suuroja tunnistas, et august saadetud piltide põhjal ei suuda ta ära mõistatada, millega on tegemist.

Meie Maa palus kaugvaatluse läbi viia ning Ruhnu päeviku fotode ja seal ilmunud teadete põhjal ilmingut seletada ka Tartu ülikooli geoloogiadoktoril Igor Tuulingul, kes liikus mõtisklustes samuti ajas tagasi, aga oluliselt kaugemale.

“100% kindlat ei saa mõistagi öelda, aga oletada ja spekuleerida võin küll,” ütles Tuuling.



“Nagu kirjutatakse, need 30 cm läbimõõduga ja kuni 3 m sügavused augud ei näita miskit märki sellest, et keegi oleks neid uuristanud ja sealt liiva välja “kühveldanud”. Seega on liiv lihtsalt allapoole varisenud. Muud võimalust lihtsalt ei ole. Ja allavarisemise põhjuseks võivad olla geoloogilised eeldused või tingimused küll.”



Tuulingu sõnul võiks näiteks jälgida nende aukude paiknemist, et kas need on ühel joonel või on neis miski muu korrapära. Sellisel juhul võiks eeldada, et luite all on lõhe või miks mitte ka jooneline rikkevöönd, kuhu üksikutes kohtades piki lõhet saab olla liiv varisenud.



Teise võimalusena näeb geoloogiadoktor seal paljanduva Narva lademe, milles leidub ka domeriidi ehk dolomitiseerunud lubjakivi kihte, võimalikku karstumist.

“Ei tea ju, mis seal luidete all hetkel toimub. See karstumine võib olla vanem, koguni Pleistotseeni jäätumiste eelne, või siis võivad need protsessid ka hetkel aset leida,” ei välista Tuuling. “Igatahes tühikud seal all olema peavad, sest liiv ei saa niisama haihtuda!”



Teadlasena leiab Tuuling, et mõistlik oleks muidugi kohale minna ning tekkinud avasid oma silmaga vaadelda.



“Seal on ju isegi üks kuulus paljand. Seega võiks omada natukene ülevaadet ka saare kivimite võimalikust lõhenemisest, tektoonilistest rikkevöönditest ja ka karstumisilmingutest,” tõdes ta.



